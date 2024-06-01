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Hafızalardan Silinmeyecek Cevap! Jose Mourinho Türkiye'ye Ayak Basmadan Kendine Hayran Bıraktırdı

Hafızalardan Silinmeyecek Cevap! Jose Mourinho Türkiye'ye Ayak Basmadan Kendine Hayran Bıraktırdı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
01.06.2024 - 21:04

Fenerbahçe'nin KAP'a bildirdiği Jose Mourinho, konuk olduğu bir televizyon programında verdiği cevapla sosyal medyanın gündemine oturdu. Portekizli teknik adam, henüz Süper Lig'e gelmeden renkli kişiliğini bir kez daha gösterdi.

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Jose Mourinho, Real Madrid ile Borussia Dortmund'un Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele vereceği maçın öncesinde eski futbolcu Rio Ferdinand'ın sorularını yanıtladı.

Jose Mourinho, Real Madrid ile Borussia Dortmund'un Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele vereceği maçın öncesinde eski futbolcu Rio Ferdinand'ın sorularını yanıtladı.

Ferdinand, yıldız isme "Telefon rehberindeki en ünlü kişi kim?" diye sordu.

Ferdinand, yıldız isme "Telefon rehberindeki en ünlü kişi kim?" diye sordu.

Mourinho'nun cevabı "Şu an Fenerbahçe Başkanı" oldu. 😂

Mourinho'nun cevabı "Şu an Fenerbahçe Başkanı" oldu. 😂

İşte o anlar 👇

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