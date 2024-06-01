Jose Mourinho'dan Açıklama: Portekizli Teknik Direktör Fenerbahçe Hakkında İlk Kez Konuştu

Fenerbahçe'nin görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Jose Mourinho'dan flaş bir açıklama geldi. Portekizli, önce 'henüz bitmiş bir şey yok' dedi ardından ise 'Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak. Çünkü geçmemiz gereken 3 tur var.' açıklamasında bulundu.