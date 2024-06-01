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Jose Mourinho'dan Açıklama: Portekizli Teknik Direktör Fenerbahçe Hakkında İlk Kez Konuştu

Jose Mourinho'dan Açıklama: Portekizli Teknik Direktör Fenerbahçe Hakkında İlk Kez Konuştu

Fenerbahçe
Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
01.06.2024 - 19:50

Fenerbahçe'nin görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Jose Mourinho'dan flaş bir açıklama geldi. Portekizli, önce 'henüz bitmiş bir şey yok' dedi ardından ise 'Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak. Çünkü geçmemiz gereken 3 tur var.' açıklamasında bulundu.

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Jose Mourinho, bu akşam oynanacak olan Real Madrid ile Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi Final mücadelesi öncesinde SkySports'a konuştu.

Jose Mourinho, bu akşam oynanacak olan Real Madrid ile Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi Final mücadelesi öncesinde SkySports'a konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'ye transferiyle ilgi olarak "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum." dedi.

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'ye transferiyle ilgi olarak "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum." dedi.

Portekizli, bu açıklamasından sonra Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi bileti alma ihtimaline de değindi.

Portekizli, bu açıklamasından sonra Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi bileti alma ihtimaline de değindi.

Efsane isim, şunları söyledi 👇

Efsane isim, şunları söyledi 👇

'Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak. Çünkü geçmemiz gereken 3 tur var. Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Euro 2024'te olacak. İlk maçlar öncesi hazırlık kampına katılamayacaklar. Zor olacak ama bilirsin meydan okumaları severim. Şampiyonlar Ligi için savaşacağım.'

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