Jose Mourinho'dan Açıklama: Portekizli Teknik Direktör Fenerbahçe Hakkında İlk Kez Konuştu
Jose Mourinho'dan Açıklama: Portekizli Teknik Direktör Fenerbahçe Hakkında İlk Kez Konuştu
Fenerbahçe'nin görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Jose Mourinho'dan flaş bir açıklama geldi. Portekizli, önce 'henüz bitmiş bir şey yok' dedi ardından ise 'Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak. Çünkü geçmemiz gereken 3 tur var.' açıklamasında bulundu.
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Jose Mourinho, bu akşam oynanacak olan Real Madrid ile Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi Final mücadelesi öncesinde SkySports'a konuştu.
Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'ye transferiyle ilgi olarak "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum." dedi.
Portekizli, bu açıklamasından sonra Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi bileti alma ihtimaline de değindi.
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