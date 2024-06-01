Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fenerbahçe'nin Mourinho Hamlesine Tartışma Yaratacak Yorum!
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fenerbahçe'nin Mourinho Hamlesine Tartışma Yaratacak Yorum!
Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kütahyalı, Portekizli efsane çalıştırıcı için 'Hoca-Moca değil' dedi.
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Fenerbahçe, dün teknik direktörleri İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.
Sarı-lacivertli kulüp bugün ise teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Bildirinin ardından spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'dan yıldız teknik direktör için yorum geldi.
Kütahyalı'nın paylaşımı 👇
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