Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fenerbahçe'nin Mourinho Hamlesine Tartışma Yaratacak Yorum!

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fenerbahçe'nin Mourinho Hamlesine Tartışma Yaratacak Yorum!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
01.06.2024 - 16:53

Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kütahyalı, Portekizli efsane çalıştırıcı için 'Hoca-Moca değil' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe, dün teknik direktörleri İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Fenerbahçe, dün teknik direktörleri İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kartal'a 'Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Yolun açık olsun.' denilmişti.

Sarı-lacivertli kulüp bugün ise teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüp bugün ise teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, 'Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

Bildirinin ardından spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'dan yıldız teknik direktör için yorum geldi.

Bildirinin ardından spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'dan yıldız teknik direktör için yorum geldi.

Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mourinho için 'Mourinho aslen Hoca-Moca değil Tercüman’dır :)' dedi.

Kütahyalı'nın paylaşımı 👇

Kütahyalı'nın paylaşımı 👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
12
8
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın