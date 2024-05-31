Ali Koç'un Mourinho ile Anlaşıp Aziz Yıldırım'a Transfer Çalımı Atmasına Gelen Tepkiler

Teknik Direktör İsmail Kartal ile yolları ayıran Fenerbahçe Portekizli efsane çalıştırıcı Jose Mourinho ile iki yıllığına anlaştı. Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması beklenirken haber sonrası taraftarlar da şaşkınlığa uğradı.