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Ali Koç'un Mourinho ile Anlaşıp Aziz Yıldırım'a Transfer Çalımı Atmasına Gelen Tepkiler

Ali Koç'un Mourinho ile Anlaşıp Aziz Yıldırım'a Transfer Çalımı Atmasına Gelen Tepkiler

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
31.05.2024 - 12:18

Teknik Direktör İsmail Kartal ile yolları ayıran Fenerbahçe Portekizli efsane çalıştırıcı Jose Mourinho ile iki yıllığına anlaştı. Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması beklenirken haber sonrası taraftarlar da şaşkınlığa uğradı.

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Fenerbahçe'nin 8-9 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'tan flaş hamleler geldi.

Fenerbahçe'nin 8-9 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'tan flaş hamleler geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Yıldırım, göreve gelmeleri halinde teknik direktörlerinin Jose Mourinho olduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Yıldırım, göreve gelmeleri halinde teknik direktörlerinin Jose Mourinho olduğunu açıklamıştı.

Yıldırım'ın bu açıklaması sonrası gözler mevcut başkan Ali Koç'a çevrilmişti. Koç'un nasıl bir adım atacağı merakla beklenirken bomba haber bugün geldi.

Yıldırım'ın bu açıklaması sonrası gözler mevcut başkan Ali Koç'a çevrilmişti. Koç'un nasıl bir adım atacağı merakla beklenirken bomba haber bugün geldi.

Yağız Sabuncuoğlu, Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler." dedi.

Yağız Sabuncuoğlu, Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler." dedi.

Dev transfer haberi, sosyal medyada büyük ses getirdi. Taraftarların tepkileri 👇

Dev transfer haberi, sosyal medyada büyük ses getirdi. Taraftarların tepkileri 👇
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