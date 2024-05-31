Sırbistan Maçında 31 Sayı Kaydederek Yıldızlaşan Melissa Vargas'ın Türkçe Röportajını Görmelisiniz
Sırbistan Maçında 31 Sayı Kaydederek Yıldızlaşan Melissa Vargas'ın Türkçe Röportajını Görmelisiniz
Milli Takım'a katıldığı günden bu yana elde edilen başarılarda büyük pay sahibi olan Melissa Vargas, Sırbistan maçının sonundaki röportajıyla herkesin kalbini bir kez daha kazandı. 24 yaşındaki voleybolcu, Türkçe konuşmaya çalıştı.
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Filenin Sultanları'nın Sırbistan'ı 3-1 mağlup ettiği maça, Melissa Vargas damga vurmuştu.
Başarılı sporcumuz, 31 sayı kaydederek hem takımımız hem de maçın en skorer oyunucusu olmuştu.
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