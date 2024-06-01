Arda Güler'den Şampiyonlar Ligi Finali'nde Kendisine Başarılar Dileyen Fenerbahçe'ye Cevap!

Kulüpten yapılan paylaşımda, 'Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz. Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle!' ifadeleri kullanıldı.