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Arda Güler'den Şampiyonlar Ligi Finali'nde Kendisine Başarılar Dileyen Fenerbahçe'ye Cevap!

Arda Güler'den Şampiyonlar Ligi Finali'nde Kendisine Başarılar Dileyen Fenerbahçe'ye Cevap!

Real Madrid Fenerbahçe arda güler
Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
01.06.2024 - 16:25

Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen eski futbolcusu Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde yaptığı paylaşımla başarılar diledi. Genç yetenek, paylaşıma verdiği cevapla sarı-lacivertli taraftarları geçmişe götürdü.

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Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid ile Borussia Dortmund, bu akşam saat 22'de karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid ile Borussia Dortmund, bu akşam saat 22'de karşı karşıya gelecek.

Milyonları ekran başına kilitleyecek dev maç öncesinde Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı geldi.

Milyonları ekran başına kilitleyecek dev maç öncesinde Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı geldi.

Sarı-laciverti kulüp, milli futbolcuya finalde başarılar diledi. 👇

Sarı-laciverti kulüp, milli futbolcuya finalde başarılar diledi. 👇

Kulüpten yapılan paylaşımda, 'Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz. Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle!' ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler de eski kulübüne şöyle teşekkür etti. 👇

Arda Güler de eski kulübüne şöyle teşekkür etti. 👇

'Ailem, teşekkür ederim..'

Paylaşım, taraftarları duygulandırdı. 👇

Paylaşım, taraftarları duygulandırdı. 👇
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