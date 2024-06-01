Arda Güler'den Şampiyonlar Ligi Finali'nde Kendisine Başarılar Dileyen Fenerbahçe'ye Cevap!
Arda Güler'den Şampiyonlar Ligi Finali'nde Kendisine Başarılar Dileyen Fenerbahçe'ye Cevap!
Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen eski futbolcusu Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde yaptığı paylaşımla başarılar diledi. Genç yetenek, paylaşıma verdiği cevapla sarı-lacivertli taraftarları geçmişe götürdü.
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Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid ile Borussia Dortmund, bu akşam saat 22'de karşı karşıya gelecek.
Milyonları ekran başına kilitleyecek dev maç öncesinde Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı geldi.
Sarı-laciverti kulüp, milli futbolcuya finalde başarılar diledi. 👇
Arda Güler de eski kulübüne şöyle teşekkür etti. 👇
Paylaşım, taraftarları duygulandırdı. 👇
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