UEFA'dan Real Madrid Forması Giyen Milli Futbolcumuz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi Müjdesi!
UEFA'dan Real Madrid Forması Giyen Milli Futbolcumuz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi Müjdesi!
Milyonların heyecanla beklediği, cumartesi gecesi oynanacak Real Madrid - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi Final maçı öncesinde eflatun-beyazlıların formasını giyen Arda Güler'e UEFA'dan iyi haber geldi.
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Arda Güler, son dönemde ortaya koyduğu performans ile teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başarmıştı.
Golleriyle dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki genç yetenek, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.
Fanatik'in İspanyol basınından Jose Felix Diaz'ın haberine göre, milli yıldız Dortmund ile verilecek kupa mücadelesinde oynamasa bile, takımı maçı kazanarsa madalya alabilecek.
UEFA'nın yeni kuralına göre bir oyuncunun Devler Ligi kadrosunda yer alması madalya sahibi olup turnuvayı kazanma statüsüne yeterli olacak.
Eski kuralda, Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre almayan oyuncular, takımları kupayı kazansa bile madalya alamıyordu.
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