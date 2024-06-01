Galatasaray'ın Yıldızı Dries Mertens Oğlu Ciro'ya Gösterilen Aşırı İlgiden Biraz Bunalmış!
Galatasaray'ın Yıldızı Dries Mertens Oğlu Ciro'ya Gösterilen Aşırı İlgiden Biraz Bunalmış!
Galatsaray'ın yıldız ismi Dries Mertens, Süper Lig şampiyonluğunun ardından Gazet van Antwerpen'e konuştu. Belçikalı oyuncu, oğlu Ciro'ya gösterilen ilgiye değindi. 37 yaşındaki futbolcu, durumun abartıldığını ifade etti.
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9 senelik Napoli kariyerini 2022 yılında sonlandıran ve Galatasaray'ın yolunu tutan Dries Mertens, takıma katıldığı günden bu yana adeta taraftarın sevgilisi haline geldi.
Saha içinde yaptıklarının yanı sıra özel hayatı ile de kalpleri fetheden Belçikalı, üst üste yaşadığı ikinci Süper Lig şampiyonluğundan sonra Belçika basınına açıklamalarda bulundu.
Yıldız isim, "Sözleşmemi 1 yıl uzatıyorum. Galatasaray harika bir kulüp. Kat 1 sene daha burada oynamamı istiyor." derken oğlu Ciro'ya gösterilen ilgiliyle alakalı sorulan bir soruya da yanıt verdi.
Mertens: "Hepimiz bundan gerçekten hoşlanıyoruz. Ancak Ciro'ya gösterilen ilgi bazen gerçekten abartılıyor... Onu yakalayıp hemen fotoğrafını çekiyorlar." dedi.
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