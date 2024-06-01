Kazanma Hırsı Hiç Bitmiyor! Cristiano Ronaldo Kupayı Jorge Jesus'a Kaptırdıktan Sonra Gözyaşlarına Boğuldu
Kazanma Hırsı Hiç Bitmiyor! Cristiano Ronaldo Kupayı Jorge Jesus'a Kaptırdıktan Sonra Gözyaşlarına Boğuldu
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, Al-Hilal'e kaybettikleri kupanın ardından kendine gelemedi. Portekizli yıldız futbolcu, maç sonunda dakikalarca ağladı.
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Suudi Arabistan Kral Kupası Finali'nde Al-Hilal ile Al-Nassr karşı karşıya geldi.
Maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1'lik eşitlikle noktalandı.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorje Jesus yönetimindeki Al-Hilal, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kurdu ve kupayı müzesine götürdü.
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