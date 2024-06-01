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Kazanma Hırsı Hiç Bitmiyor! Cristiano Ronaldo Kupayı Jorge Jesus'a Kaptırdıktan Sonra Gözyaşlarına Boğuldu

Kazanma Hırsı Hiç Bitmiyor! Cristiano Ronaldo Kupayı Jorge Jesus'a Kaptırdıktan Sonra Gözyaşlarına Boğuldu

Cristiano Ronaldo
Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
01.06.2024 - 20:40

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, Al-Hilal'e kaybettikleri kupanın ardından kendine gelemedi. Portekizli yıldız futbolcu, maç sonunda dakikalarca ağladı.

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Suudi Arabistan Kral Kupası Finali'nde Al-Hilal ile Al-Nassr karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan Kral Kupası Finali'nde Al-Hilal ile Al-Nassr karşı karşıya geldi.

Maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

Maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorje Jesus yönetimindeki Al-Hilal, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kurdu ve kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorje Jesus yönetimindeki Al-Hilal, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kurdu ve kupayı müzesine götürdü.

Mücadelenin ardından Ronaldo, ağladı.

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