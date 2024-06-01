Şampiyonlar Ligi Finali Sahaya Giren Bir Taraftar Sebebiyle Durakladı
Şampiyonlar Ligi Finali Sahaya Giren Bir Taraftar Sebebiyle Durakladı
Real Madrid ile Borussia Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi Finali başladıktan 30 saniye sonra sahaya taraftarlar girdi. Maç, kısa süreliğine durdu.
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Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi Finali, sahaya giren taraftarlar nedeniyle ilk dakikada durdu.
Bir futbolsever, Jude Bellingham ve Vinicus ile fotoğraf çekti.
Bir futbolsever de "SIU" yaptı.
Yaklaşık iki dakikalık beklemenin ardından oyun yeniden başladı. Güvenlik güçleri, taraftarları zor yakaladı.
Rus yayıncı Mellstroy'un kendi reklamı için sahaya girenlere 300 bin sterlin teklif ettiği iddia edildi.
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