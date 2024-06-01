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Şampiyonlar Ligi Finali Sahaya Giren Bir Taraftar Sebebiyle Durakladı

Şampiyonlar Ligi Finali Sahaya Giren Bir Taraftar Sebebiyle Durakladı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
01.06.2024 - 22:08

Real Madrid ile Borussia Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi Finali başladıktan 30 saniye sonra sahaya taraftarlar girdi. Maç, kısa süreliğine durdu.

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Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi Finali, sahaya giren taraftarlar nedeniyle ilk dakikada durdu.

Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi Finali, sahaya giren taraftarlar nedeniyle ilk dakikada durdu.

Bir futbolsever, Jude Bellingham ve Vinicus ile fotoğraf çekti.

Bir futbolsever, Jude Bellingham ve Vinicus ile fotoğraf çekti.

Bir futbolsever de "SIU" yaptı.

Bir futbolsever de "SIU" yaptı.

Yaklaşık iki dakikalık beklemenin ardından oyun yeniden başladı. Güvenlik güçleri, taraftarları zor yakaladı.

Yaklaşık iki dakikalık beklemenin ardından oyun yeniden başladı. Güvenlik güçleri, taraftarları zor yakaladı.

Rus yayıncı Mellstroy'un kendi reklamı için sahaya girenlere 300 bin sterlin teklif ettiği iddia edildi.

Rus yayıncı Mellstroy'un kendi reklamı için sahaya girenlere 300 bin sterlin teklif ettiği iddia edildi.
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Taraftarın "SIU" yaptığı an 👇

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