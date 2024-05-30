Sosyal Medyada Sürekli Karşımıza Çıkan Kişinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı
Sosyal Medyada Sürekli Karşımıza Çıkan Kişinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı
Sosyal medyayla birlikte bundan 10 yıl önce hiç olmayan meslekler doğdu. Influencerlık, stream yayıncılığı, editçilik, fenomenlik gibi meslek kolları ortaya çıkmakla kalmadı bu işin popüler meslek erbablarına büyük servetler kazandırdı. Son zamanlarda reels, shorts veya TikTok gibi ortamlarda kenarda köşede de olsa karşımıza bir yüz çıkıyor. Aslında o yüz çok yakınımızda ve ülkemizde kaçak olarak yaşıyor.
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Kick isimli platformla ismini duyuran ve gerçek ismi Andrey Burim olan Belaruslu yayıncı mellstroy yayınlarıyla büyük üne ulaştı.
Ancak yayın konsepti meşhur yayıncıların aksine oyun oynamak veya bir şeyler izlemek değil. Aralarında reşit olmayanlar da olmak üzere kadınları canlı yayında aşağılaması, şiddet göstermesi yayında alkollü çıkmasıyla tanındı.
Hatta bir yayında kız arkadaşının çenesini kırması dünya çapında infial yaratsa da...
Ufak bir ceza aldı. Ancak asker kaçağı olması bu şiddet olaylarından daha çok canını sıkmış olacak ki...
Tahmin edebileceğiniz üzere soluğu ülkemizde aldı ve şu an Antalya'da kaldığı iddia ediliyor.
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Şiddet olayından sonra yasadışı bahis firmalarıyla dev anlaşmalar yapan Rus yayıncı kendisinin editini yapan, sosyal medyaya düşüren, videosunda kullananlara büyük paralar ödemeye başladı.
Ülkemizdeki mizah hesaplarında da gördüğümüz bu yüzün sürekli önümüze çıkma nedeni ise bu dağıtılan yüklü miktardaki para.
Tabii sıradan bir olayın bile ülkemizle ilişkilendirilmesi dikkatlerden kaçmadı.
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