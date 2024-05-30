Sosyal Medyada Sürekli Karşımıza Çıkan Kişinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Sosyal medyayla birlikte bundan 10 yıl önce hiç olmayan meslekler doğdu. Influencerlık, stream yayıncılığı, editçilik, fenomenlik gibi meslek kolları ortaya çıkmakla kalmadı bu işin popüler meslek erbablarına büyük servetler kazandırdı. Son zamanlarda reels, shorts veya TikTok gibi ortamlarda kenarda köşede de olsa karşımıza bir yüz çıkıyor. Aslında o yüz çok yakınımızda ve ülkemizde kaçak olarak yaşıyor.