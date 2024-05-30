Evdeki Boş Alan İçin Getirdikleri Tasarım Fikirleriyle Mimar Selim Bey'e Kafa Tutan Mizahşörler
Evdeki Boş Alan İçin Getirdikleri Tasarım Fikirleriyle Mimar Selim Bey'e Kafa Tutan Mizahşörler
Evdeki boş köşeleri dekore etmek önemli. Tabii bunu estetik mi yoksa fonksiyonel mi kullanmanız gerektiğini düşünmek gerekiyor. Twitter'a da bir boş köşe atıldı ve tasarım istendi. Gelen yanıtlar oldukça yaratıcı ve komikti.
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Soru şu şekildeydi 👇
Gelen yanıtlara bakalım...
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