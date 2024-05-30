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Evdeki Boş Alan İçin Getirdikleri Tasarım Fikirleriyle Mimar Selim Bey'e Kafa Tutan Mizahşörler

Evdeki Boş Alan İçin Getirdikleri Tasarım Fikirleriyle Mimar Selim Bey'e Kafa Tutan Mizahşörler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.05.2024 - 13:22

Evdeki boş köşeleri dekore etmek önemli. Tabii bunu estetik mi yoksa fonksiyonel mi kullanmanız gerektiğini düşünmek gerekiyor. Twitter'a da bir boş köşe atıldı ve tasarım istendi. Gelen yanıtlar oldukça yaratıcı ve komikti.

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Soru şu şekildeydi 👇

Soru şu şekildeydi 👇
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Gelen yanıtlara bakalım...

Gelen yanıtlara bakalım...
twitter.com

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