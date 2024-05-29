Estetik Yaptıran Kediden Her Şeyi Mahvettikten Sonra Erkeklere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Estetik Yaptıran Kediden Her Şeyi Mahvettikten Sonra Erkeklere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü Twitter'da en acayip paylaşımlar, en komik tweetler kimlerden gelmiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Çok mantıklı.
Sebep neydi ki?
👇
Bir şova iki kel fazla.
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👇
Yaşam kalitemiz yerlerde.
Yavuz Sultan Se Kim
Dürüst olun!
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Adını koymak lazım.
Yarın Perşembe tweetleriyle buluşmak üzere 👋
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