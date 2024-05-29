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Estetik Yaptıran Kediden Her Şeyi Mahvettikten Sonra Erkeklere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Estetik Yaptıran Kediden Her Şeyi Mahvettikten Sonra Erkeklere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.05.2024 - 19:15

Bakalım Çarşamba günü Twitter'da en acayip paylaşımlar, en komik tweetler kimlerden gelmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Çok mantıklı.

Çok mantıklı.
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Sebep neydi ki?

Sebep neydi ki?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bir şova iki kel fazla.

Bir şova iki kel fazla.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Yaşam kalitemiz yerlerde.

Yaşam kalitemiz yerlerde.
twitter.com

Yavuz Sultan Se Kim

Yavuz Sultan Se Kim
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Selim Bey olmazsa olmaz.

Dürüst olun!

Dürüst olun!
twitter.com
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Adını koymak lazım.

Adını koymak lazım.
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Yarın Perşembe tweetleriyle buluşmak üzere 👋

Yarın Perşembe tweetleriyle buluşmak üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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