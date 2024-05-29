Bir Aydır Flörtleştiği Kişinin Foyası Ortaya Çıkınca Hayatının Şokunu Yaşayan Twitter Kullanıcısı
Bir Aydır Flörtleştiği Kişinin Foyası Ortaya Çıkınca Hayatının Şokunu Yaşayan Twitter Kullanıcısı
Son yıllarda literatüre ghosting gibi bench ilişki gibi onlarca kavram girdi ama iki kişi arasındaki en önemli olgulardan olan sadakat unutuldu. Bir Twitter kullanıcısı da bir aydır flörtleştiği kişinin aslında uzun süredir ilişkisi olduğunu ve ilişkide olduğu kişinin de bundan haberdar olduğunu öğrenince uyarı için bir flood paylaştı.
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Paylaşım şöyle başlıyor 👇
1 ay sonra gerçekler su yüzüne çıkmaya başlamış.
3 yıllık ilişki!
Tabii ilk de değil.
Sonrasında şunlar olmuş 👇
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