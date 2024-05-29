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Bir Aydır Flörtleştiği Kişinin Foyası Ortaya Çıkınca Hayatının Şokunu Yaşayan Twitter Kullanıcısı

Bir Aydır Flörtleştiği Kişinin Foyası Ortaya Çıkınca Hayatının Şokunu Yaşayan Twitter Kullanıcısı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.05.2024 - 17:58

Son yıllarda literatüre ghosting gibi bench ilişki gibi onlarca kavram girdi ama iki kişi arasındaki en önemli olgulardan olan sadakat unutuldu. Bir Twitter kullanıcısı da bir aydır flörtleştiği kişinin aslında uzun süredir ilişkisi olduğunu ve ilişkide olduğu kişinin de bundan haberdar olduğunu öğrenince uyarı için bir flood paylaştı.

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Paylaşım şöyle başlıyor 👇

Paylaşım şöyle başlıyor 👇

1 ay sonra gerçekler su yüzüne çıkmaya başlamış.

1 ay sonra gerçekler su yüzüne çıkmaya başlamış.

3 yıllık ilişki!

3 yıllık ilişki!

Tabii ilk de değil.

Tabii ilk de değil.

Sonrasında şunlar olmuş 👇

Sonrasında şunlar olmuş 👇
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batuhansahin44760

Ben mi çok geride kaldım millet mi çok açıldı anlamıyorum.

ömer

Sen buna dua et en azından açık açık söylemiş ne kadar mide bulandıcı olsa bile içinde bulunduğu ilişkisini saklayan daha önceki 243372 ilişkisini saklayan h... Devamını Gör