Twitter Kullanma Rehberi: Yıllardır Twitter'da Kullanılan Şakaların Çıkış Noktaları
Twitter Kullanma Rehberi: Yıllardır Twitter'da Kullanılan Şakaların Çıkış Noktaları
İsmi resmi olarak X olsa da kuşun yerini erotik site benzeri bir logoya bıraksa da Twitter vazgeçemediğimiz mecralardan. Burayı gündem için olduğu kadar mizah için de takip eden büyük bir kitle var. Tabii arkadaş gruplarında olduğu gibi buranın da kendine has dışarıdan görenin anlamakta zorluk çekeceği bir jargonu var. Tabii bu jargonun da çıkış noktaları var.
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Bir floodda bunlara yer verildi ve diğer kullanıcılar da bunları destekledi.
Meşhur canavar yıllardır şaka malzemesi.
Tabii sitenin ilk influencerlarının Flash TV oyunculuğu tarzı diyalogları da "kimyasal içiyoruz" şakasının çıkış noktası.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın başını belaya sokan ve oldukça incitici bir kavram olan o kelimelerin çıkışının da burası olduğu rivayet ediliyor.
Devlet Bahçeli bir dönem Twitter'ın bazı durumları ifade etmede kullanılan tweetlerinin sahibiydi.
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O dönem tweet ekleme özelliği olmadığı için her paylaşım tek düşüyordu ve maçta sakatlanıp ayağa kalkan bir basketbolcu için atılan bu tweet de efsane oldu.
Eski futbolcu Olcan Adın da efsane tweetlerden birinin sahibi.
Bu kalıbın sahibi ise tanıdık bir isim.
Soma Maden Faciası ardından gelen ilk gündem dışı tweete gelen tepki de yıllarca timeline'ımıza misafir oldu.
Karımı bulun kalıbı da şöyle çıktı.
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Meşhur kimono geyiğinin çıkış noktası şu 👇
"Doğum günümdü" ise bir Bülent Serttaş klasiği.
"Bir yere gitti, 10 gün yok" deniyorsa bu da büyük ihtimalle bu paylaşım kaynaklıdır.
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