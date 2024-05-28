Twitter Kullanma Rehberi: Yıllardır Twitter'da Kullanılan Şakaların Çıkış Noktaları

İsmi resmi olarak X olsa da kuşun yerini erotik site benzeri bir logoya bıraksa da Twitter vazgeçemediğimiz mecralardan. Burayı gündem için olduğu kadar mizah için de takip eden büyük bir kitle var. Tabii arkadaş gruplarında olduğu gibi buranın da kendine has dışarıdan görenin anlamakta zorluk çekeceği bir jargonu var. Tabii bu jargonun da çıkış noktaları var.