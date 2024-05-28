Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Twitter Kullanma Rehberi: Yıllardır Twitter'da Kullanılan Şakaların Çıkış Noktaları

Twitter Kullanma Rehberi: Yıllardır Twitter'da Kullanılan Şakaların Çıkış Noktaları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.05.2024 - 17:07

İsmi resmi olarak X olsa da kuşun yerini erotik site benzeri bir logoya bıraksa da Twitter vazgeçemediğimiz mecralardan. Burayı gündem için olduğu kadar mizah için de takip eden büyük bir kitle var. Tabii arkadaş gruplarında olduğu gibi buranın da kendine has dışarıdan görenin anlamakta zorluk çekeceği bir jargonu var. Tabii bu jargonun da çıkış noktaları var.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir floodda bunlara yer verildi ve diğer kullanıcılar da bunları destekledi.

Bir floodda bunlara yer verildi ve diğer kullanıcılar da bunları destekledi.
twitter.com

Meşhur canavar yıllardır şaka malzemesi.

Meşhur canavar yıllardır şaka malzemesi.

Tabii sitenin ilk influencerlarının Flash TV oyunculuğu tarzı diyalogları da "kimyasal içiyoruz" şakasının çıkış noktası.

Tabii sitenin ilk influencerlarının Flash TV oyunculuğu tarzı diyalogları da "kimyasal içiyoruz" şakasının çıkış noktası.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın başını belaya sokan ve oldukça incitici bir kavram olan o kelimelerin çıkışının da burası olduğu rivayet ediliyor.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın başını belaya sokan ve oldukça incitici bir kavram olan o kelimelerin çıkışının da burası olduğu rivayet ediliyor.

Devlet Bahçeli bir dönem Twitter'ın bazı durumları ifade etmede kullanılan tweetlerinin sahibiydi.

Devlet Bahçeli bir dönem Twitter'ın bazı durumları ifade etmede kullanılan tweetlerinin sahibiydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

O dönem tweet ekleme özelliği olmadığı için her paylaşım tek düşüyordu ve maçta sakatlanıp ayağa kalkan bir basketbolcu için atılan bu tweet de efsane oldu.

O dönem tweet ekleme özelliği olmadığı için her paylaşım tek düşüyordu ve maçta sakatlanıp ayağa kalkan bir basketbolcu için atılan bu tweet de efsane oldu.

Eski futbolcu Olcan Adın da efsane tweetlerden birinin sahibi.

Eski futbolcu Olcan Adın da efsane tweetlerden birinin sahibi.

Bu kalıbın sahibi ise tanıdık bir isim.

Bu kalıbın sahibi ise tanıdık bir isim.

Soma Maden Faciası ardından gelen ilk gündem dışı tweete gelen tepki de yıllarca timeline'ımıza misafir oldu.

Soma Maden Faciası ardından gelen ilk gündem dışı tweete gelen tepki de yıllarca timeline'ımıza misafir oldu.

Karımı bulun kalıbı da şöyle çıktı.

Karımı bulun kalıbı da şöyle çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Meşhur kimono geyiğinin çıkış noktası şu 👇

Meşhur kimono geyiğinin çıkış noktası şu 👇

"Doğum günümdü" ise bir Bülent Serttaş klasiği.

"Doğum günümdü" ise bir Bülent Serttaş klasiği.

"Bir yere gitti, 10 gün yok" deniyorsa bu da büyük ihtimalle bu paylaşım kaynaklıdır.

"Bir yere gitti, 10 gün yok" deniyorsa bu da büyük ihtimalle bu paylaşım kaynaklıdır.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın