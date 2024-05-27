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Ormanda Bulunan Köpekten Hem Kendini Hem Arkadaşını Rezil Edenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ormanda Bulunan Köpekten Hem Kendini Hem Arkadaşını Rezil Edenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.05.2024 - 18:28

Bakalım yeni bir haftaya merhaba dediğimiz Pazartesi günü kimler attıkları tweetlerle fırtınalar estirmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Kim bu mihraklar?

Kim bu mihraklar?
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O nasıl bir ormanmış?

O nasıl bir ormanmış?
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Gediğine oturtmuş.

Gediğine oturtmuş.
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Hep can sıkıntısı...

Hep can sıkıntısı...
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Bol proteinli!

Bol proteinli!
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👇

👇
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Sadece Fenerbahçeli erkeklere umut verdi.

Sadece Fenerbahçeli erkeklere umut verdi.
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Sivas'ı özlemiş.

Sivas'ı özlemiş.
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👇

👇
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Alınganlık sınırları aşılmış.

Alınganlık sınırları aşılmış.
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👇

👇
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Şu zulme bir son verin.

Şu zulme bir son verin.
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Hep böyle oluyor.

Hep böyle oluyor.
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Kapatalım.

Kapatalım.
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