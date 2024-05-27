Ormanda Bulunan Köpekten Hem Kendini Hem Arkadaşını Rezil Edenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Ormanda Bulunan Köpekten Hem Kendini Hem Arkadaşını Rezil Edenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım yeni bir haftaya merhaba dediğimiz Pazartesi günü kimler attıkları tweetlerle fırtınalar estirmiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Kim bu mihraklar?
O nasıl bir ormanmış?
Gediğine oturtmuş.
Hep can sıkıntısı...
Bol proteinli!
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Sadece Fenerbahçeli erkeklere umut verdi.
Sivas'ı özlemiş.
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Alınganlık sınırları aşılmış.
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Şu zulme bir son verin.
Hep böyle oluyor.
Kapatalım.
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