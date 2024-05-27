Şampiyonluk Kehaneti Tutmayan Astrolog Meral Güven'i Diline Dolayan Mizahşörler
Şampiyonluk Kehaneti Tutmayan Astrolog Meral Güven'i Diline Dolayan Mizahşörler
Puan rekorlarının kırıldığı, çoğu zaman gergin kimi zaman nefes nefese bir futbol sezonu yaşadık. Son haftaya kadar süren yarışta ipi Galatasaray göğüslese de Astrolog Meral Güven son haftalarda işi zora giren Fenerbahçe'nin şampiyonluğu konusunda çok emindi. Ancak dünkü sonuçlar onu haksız çıkardı. Tabii bunun mizahı olmayacak da neyin mizahı olacak dercesine timeline şaka bombardımanına tutuldu.
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Israrla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyleyen Meral Güven sonunda yanıldı. Üstüne Fenerbahçeli taraftara ettiği hakaretlerle kendini kısa sürede nefret objesine dönüştürdü.
Tabii tepkiler şöyleydi 👇
Ardından kinayeli göndermeler geldi.
Öngörüleri şakalara konu oldu.
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Kazanan yine Fettullah gulen ve taraftarları oldu ..sahada ezilenler bunuda Fener e muhasebe eder 🤣
Kıl döndü yün yattı Sirius çamura battı diyecek sanarken kadının içinden genital bölgesini döverek kavga eden adana conosu çıktı. Bunlara itibar gösteren, eğ... Devamını Gör
Ümmetinizi s2m bu arada Galatasarayı tebrik ederim.