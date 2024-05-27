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Şampiyonluk Kehaneti Tutmayan Astrolog Meral Güven'i Diline Dolayan Mizahşörler

Şampiyonluk Kehaneti Tutmayan Astrolog Meral Güven'i Diline Dolayan Mizahşörler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.05.2024 - 11:32

Puan rekorlarının kırıldığı, çoğu zaman gergin kimi zaman nefes nefese bir futbol sezonu yaşadık. Son haftaya kadar süren yarışta ipi Galatasaray göğüslese de Astrolog Meral Güven son haftalarda işi zora giren Fenerbahçe'nin şampiyonluğu konusunda çok emindi. Ancak dünkü sonuçlar onu haksız çıkardı. Tabii bunun mizahı olmayacak da neyin mizahı olacak dercesine timeline şaka bombardımanına tutuldu.

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Israrla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyleyen Meral Güven sonunda yanıldı. Üstüne Fenerbahçeli taraftara ettiği hakaretlerle kendini kısa sürede nefret objesine dönüştürdü.

Israrla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyleyen Meral Güven sonunda yanıldı. Üstüne Fenerbahçeli taraftara ettiği hakaretlerle kendini kısa sürede nefret objesine dönüştürdü.

Tabii tepkiler şöyleydi 👇

Tabii tepkiler şöyleydi 👇
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İlk başta hesabını sildi.

Ardından kinayeli göndermeler geldi.

Ardından kinayeli göndermeler geldi.
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Öngörüleri şakalara konu oldu.

Öngörüleri şakalara konu oldu.
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Çok güvenmişlerdi...

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Mahal Cin

Kazanan yine Fettullah gulen ve taraftarları oldu ..sahada ezilenler bunuda Fener e muhasebe eder 🤣

Kzlt

Kıl döndü yün yattı Sirius çamura battı diyecek sanarken kadının içinden genital bölgesini döverek kavga eden adana conosu çıktı. Bunlara itibar gösteren, eğ... Devamını Gör

Friedrich Nietzsche

Ümmetinizi s2m bu arada Galatasarayı tebrik ederim.