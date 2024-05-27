Şampiyonluk Kehaneti Tutmayan Astrolog Meral Güven'i Diline Dolayan Mizahşörler

Puan rekorlarının kırıldığı, çoğu zaman gergin kimi zaman nefes nefese bir futbol sezonu yaşadık. Son haftaya kadar süren yarışta ipi Galatasaray göğüslese de Astrolog Meral Güven son haftalarda işi zora giren Fenerbahçe'nin şampiyonluğu konusunda çok emindi. Ancak dünkü sonuçlar onu haksız çıkardı. Tabii bunun mizahı olmayacak da neyin mizahı olacak dercesine timeline şaka bombardımanına tutuldu.