Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Bakalım Twitter mizahında geçtiğimiz hafta hangi tweetler öne çıkmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Bir efsaneyle başlayalım!
Bizde de eskisi gitti şu an.
👇
Cemil olabilir mi?
Az ye demek istemiş zaten.
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Çok ayıp!
Böyle de bir tespit.
Hakkını söke söke almış.
Pratik bit yöntem...
Araba olan değil. Düz şahin.
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Gurur verici!
Çok ama çok anlamlı.
Tweet bir kez daha yaşandı.
Bizlik olay değil.
Değişiyor.
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Nerede o eski HD'ler?
Böyle bir saat mi var?
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