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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.05.2024 - 17:31

Bakalım Twitter mizahında geçtiğimiz hafta hangi tweetler öne çıkmış?

İyi eğlenceler 🚀

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Bir efsaneyle başlayalım!

Bir efsaneyle başlayalım!
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Bizde de eskisi gitti şu an.

Bizde de eskisi gitti şu an.
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👇

👇
twitter.com

Cemil olabilir mi?

Cemil olabilir mi?
twitter.com

Az ye demek istemiş zaten.

Az ye demek istemiş zaten.
twitter.com
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Çok ayıp!

Çok ayıp!
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Böyle de bir tespit.

Böyle de bir tespit.
twitter.com

Hakkını söke söke almış.

Hakkını söke söke almış.
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Pratik bit yöntem...

Pratik bit yöntem...
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Araba olan değil. Düz şahin.

Araba olan değil. Düz şahin.
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Gurur verici!

Gurur verici!
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Çok ama çok anlamlı.

Çok ama çok anlamlı.
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Tweet bir kez daha yaşandı.

Tweet bir kez daha yaşandı.
twitter.com

Bizlik olay değil.

Bizlik olay değil.
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Değişiyor.

Değişiyor.
twitter.com
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👇

👇

👇
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Nerede o eski HD'ler?

Nerede o eski HD'ler?
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Böyle bir saat mi var?

Böyle bir saat mi var?
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