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Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.05.2024 - 17:07

Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

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Başlayalım.

Başlayalım.

Mahkeme heyetine saygısızlık...

Mahkeme heyetine saygısızlık...
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Biraz da eskilerden...

Biraz da eskilerden...

Bunu mu demek istemiş?

Bunu mu demek istemiş?
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Şakalarda sadece Türkçe de yok.

Şakalarda sadece Türkçe de yok.
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Cinas mı deniyordu?

Cinas mı deniyordu?
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Hibrit mi deniyor?

Hibrit mi deniyor?
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👇

👇
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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