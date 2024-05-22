Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?
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Başlayalım.
Mahkeme heyetine saygısızlık...
Biraz da eskilerden...
Bunu mu demek istemiş?
Şakalarda sadece Türkçe de yok.
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Cinas mı deniyordu?
Hibrit mi deniyor?
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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