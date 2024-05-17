Ünlü İsimleri Arabalara Benzeterek Hayal Güçlerine Hayran Bıraktıran Twitter Kullanıcıları
Ünlü İsimleri Arabalara Benzeterek Hayal Güçlerine Hayran Bıraktıran Twitter Kullanıcıları
İnsan insana benzer diye meşhur bir söz vardır. İnsan sadece insana değil farklı nesnelere de benzeyebiliyor. Twitter'da bir tweet de bu akımın fitilini ateşledi ve ortaya ilginç bir akım çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Biliyorsunuz Twitter'daki benzetmeleri başka mecralarda bulmanız imkansız.
Peki araçlara benzeyen ünlüler?
Pek çok örnek geldi.
Birçoğu da hayal gücünün sınırlarını zorladı.
İzliyoruz 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın