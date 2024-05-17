Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Ünlü İsimleri Arabalara Benzeterek Hayal Güçlerine Hayran Bıraktıran Twitter Kullanıcıları

Ünlü İsimleri Arabalara Benzeterek Hayal Güçlerine Hayran Bıraktıran Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.05.2024 - 16:41

İnsan insana benzer diye meşhur bir söz vardır. İnsan sadece insana değil farklı nesnelere de benzeyebiliyor. Twitter'da bir tweet de bu akımın fitilini ateşledi ve ortaya ilginç bir akım çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Biliyorsunuz Twitter'daki benzetmeleri başka mecralarda bulmanız imkansız.

Biliyorsunuz Twitter'daki benzetmeleri başka mecralarda bulmanız imkansız.

Peki araçlara benzeyen ünlüler?

Peki araçlara benzeyen ünlüler?
twitter.com

Pek çok örnek geldi.

Pek çok örnek geldi.
twitter.com

Birçoğu da hayal gücünün sınırlarını zorladı.

Birçoğu da hayal gücünün sınırlarını zorladı.
twitter.com

İzliyoruz 👇

İzliyoruz 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
5
4
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın