Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlayalım.
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Garip bir döneme denk geldi.
Biri onu durdursun.
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Ya da komple elektrikleri keser.
Mojito mu bu?
Kime göre?
👇
Çatalla dürüp yiyorsun.
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Farkındalık seviyesi;
Asla bitmiyor.
Cemil?
Düşünmen yeter.
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Parasını kim ödedi?
Modası geçti.
Ayarlamak çok zor.
👇
Ciğerini biliyor.
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Suçunu nasıl da biliyor.
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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