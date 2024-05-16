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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.05.2024 - 16:49

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım.

Başlayalım.
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Garip bir döneme denk geldi.

Garip bir döneme denk geldi.
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Biri onu durdursun.

Biri onu durdursun.
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👇
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Ya da komple elektrikleri keser.

Ya da komple elektrikleri keser.
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Mojito mu bu?

Mojito mu bu?
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Kime göre?

Kime göre?
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👇
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Çatalla dürüp yiyorsun.

Çatalla dürüp yiyorsun.
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👇

👇
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Farkındalık seviyesi;

Farkındalık seviyesi;
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Asla bitmiyor.

Asla bitmiyor.
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Cemil?

Cemil?
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Düşünmen yeter.

Düşünmen yeter.
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Parasını kim ödedi?

Parasını kim ödedi?
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Modası geçti.

Modası geçti.
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Ayarlamak çok zor.

Ayarlamak çok zor.
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👇

👇
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Ciğerini biliyor.

Ciğerini biliyor.
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Suçunu nasıl da biliyor.

Suçunu nasıl da biliyor.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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