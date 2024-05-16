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Meslek Hayatlarında Karşılaştıkları En Absürt Olayları Paylaşan Öğretmenler

Meslek Hayatlarında Karşılaştıkları En Absürt Olayları Paylaşan Öğretmenler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.05.2024 - 14:21

Yaptığımız iş hayatımızdan büyük sürelerimizi aldığı için farklı olaylarla karşılaşabiliyoruz. Ancak en absürt olayları birebir insan ilişkilerinin en yoğun olduğu mesleklerde görüyoruz. Polisler, avukatlar, doktorlar gibi farklı insanlarla etkileşimi olan pek çok meslek erbabı ilginç anılarını anlatabiliyor. Ancak bir meslek grubu var ki gerek küçük yaştaki ve genç bireylerde diyalog içinde olmaları gerek velilerin de olaya dahil olmasıyla en ilginç olayları yaşayanlar arasına giriyor.

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Bahsettiğimiz meslek grubu öğretmenler... Öğretmenler Sayfası isimli hesap hocalarımıza bu soruyu sordu.

Bahsettiğimiz meslek grubu öğretmenler... Öğretmenler Sayfası isimli hesap hocalarımıza bu soruyu sordu.
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Ve pek çok ilginç yanıt geldi.

Ve pek çok ilginç yanıt geldi.
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