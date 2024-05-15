Mert Demir'in Ateşine Düşen Düşene: Yılmaz Morgül ve Selen Görgüzel'den Sonra Hatice de Kendini Parçaladı!
Mert Demir'in Ateşine Düşen Düşene: Yılmaz Morgül ve Selen Görgüzel'den Sonra Hatice de Kendini Parçaladı!
Ateşe Düştüm furyası başladı başlayalı bitmek bilmedi! Önce Yılmaz Morgül, sonra Selen Görgüzel derken bu sefer de Hatice konuya dahil olmaya karar verdi. Mert Demir'in şarkısına yorumu dillere fena düştü...
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Antidepresan'la hayatımıza hızlı bir giriş yapan Mert Demir, son günlerde iki şeyle konuşuluyor biliyorsunuz; Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı aşk ve şarkılarının sürekli başkaları tarafından söyleniyor olması...
Şöyle ufak bir başa sararsak önce Antidepresan şarkısı herkesin diline dolanmıştı ve birçok ünlü isim de yorumladı şarkıyı. Ardından bir Ateşe Düştüm furyası başladı, içinden bir türlü çıkamadık!
Back vokallerini Serenay Sarıkaya'nın yaptığı şarkı büyük hit oldu. Üstelik sadece dinleyiciler arasında değil, ünlü isimler arasında da...
Ateşe Düştüm'e ilk yorum Yılmaz Morgül'den geldi. Hatta belki denk gelmişsinizdir, Morgül stüdyoya bile girdi bu yorum için... Sonra da telif yedi! Ama kulaklarımızı bir güzel kanattı.
Ardından Selen Görgüzel "ben de varım" demeye karar verdi! Performanslarıyla çok konuşulan Görgüzel'in de ateşe düşüşü beğenilmedi.
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Son golü de geçtiğimiz saatlerde Hatice attı! Daha önce Bayhan'ın şarkı söyleme şeklini eleştirip "meliyor" diyen Hatice performansıyla dillere fena düştü.
Buyurun, önce Hatice ateşe nasıl düşmüş beraber bakalım!
Sonra da sizi yorumlarla baş başa bırakalım... 👇
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