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Çekirdek Aile Pozu Geldi: Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'nın Kızı Arzu Alara Tarafını Çok Net Belli Etti!

Çekirdek Aile Pozu Geldi: Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'nın Kızı Arzu Alara Tarafını Çok Net Belli Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
16.05.2024 - 01:50

2021'den beri evli olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti, minik kızları Arzu Alara'yla yeni bir çekirdek aile pozu paylaştı! Gözde Sabancı bebeğin babasına hayran bakışları gözlerden kaçmadı!

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Şimdilerde sürekli Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkını konuşuyor olabiliriz fakat onlar gündemi ele geçirmeden önce Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı vardı biliyorsunuz!

Şimdilerde sürekli Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkını konuşuyor olabiliriz fakat onlar gündemi ele geçirmeden önce Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı vardı biliyorsunuz!

2017 yılında aşk yaşamaya başlayan Nazlı ve Hacı Sabancı 2021 yılının Ekim ayında nikah masasına oturmuştu.

2017 yılında aşk yaşamaya başlayan Nazlı ve Hacı Sabancı 2021 yılının Ekim ayında nikah masasına oturmuştu.

Evlilikleri iki yılı dolduran, hatta geçen çiftin 2023 yılının Ocak ayında anne baba olacağı haberini almıştık.

Evlilikleri iki yılı dolduran, hatta geçen çiftin 2023 yılının Ocak ayında anne baba olacağı haberini almıştık.

Kızları olacağı öğrenilen Sabancı çifti 15 Ağustos'ta ilk bebeklerine kavuştu, o günden bu yana da minik Sabancı gündemden hiç düşmedi.

Kızları olacağı öğrenilen Sabancı çifti 15 Ağustos'ta ilk bebeklerine kavuştu, o günden bu yana da minik Sabancı gündemden hiç düşmedi.

Hele bir de Nazlı Sabancı'nın kızına kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın adını verdiği öğrenilince ortalık ayağa kalkmıştı! Ailenin gözde gelinin bu hamlesi çok konuşulmuştu.

Hele bir de Nazlı Sabancı'nın kızına kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın adını verdiği öğrenilince ortalık ayağa kalkmıştı! Ailenin gözde gelinin bu hamlesi çok konuşulmuştu.
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Arzu Alara'yı bugüne dek hiç görmedik. Nazlı Sabancı ne zaman kızını paylaşsa üstüne çeşit çeşit emojiler yerleştirmeyi tercih etti!

Arzu Alara'yı bugüne dek hiç görmedik. Nazlı Sabancı ne zaman kızını paylaşsa üstüne çeşit çeşit emojiler yerleştirmeyi tercih etti!

Geçtiğimiz saatlerde ise ilk defa Hacı Sabancı'dan çekirdek aile pozu geldi! Arzu Alara'nın yüzü gözükmese de babasına hayran bakışı sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı!

Geçtiğimiz saatlerde ise ilk defa Hacı Sabancı'dan çekirdek aile pozu geldi! Arzu Alara'nın yüzü gözükmese de babasına hayran bakışı sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı!

Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım!

Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım!

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