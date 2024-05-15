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Azerbaycanlılar Eurovision'a Katılsın Diye Kampanya Başlatınca Şart Koşan Alizade Sınırları Fena Zorladı!

Azerbaycanlılar Eurovision'a Katılsın Diye Kampanya Başlatınca Şart Koşan Alizade Sınırları Fena Zorladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
15.05.2024 - 23:38

Azerbaycanlılar, Eurovision'da ülkeyi Alizade temsil etsin diye kampanya başlattı! Alizade'den cevap gecikmedi, şaşırtmadı da!

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Son zamanların en popüler kadın rapçilerinden biri haline gelen Alizade, deli dolu dobra halleri ve güldüren açıklamalarıyla sık sık magazinin gündeminde yer alıyor.

Son zamanların en popüler kadın rapçilerinden biri haline gelen Alizade, deli dolu dobra halleri ve güldüren açıklamalarıyla sık sık magazinin gündeminde yer alıyor.

Kendine has tarzıyla ve dile dolanan şarkılarıyla parlayan Alizade, Ezhel'le aşk dedikoduları ayrı, Berkcan Güven'le davalık olmasıyla ayrı olay olmuştu hatırlarsanız.

Kendine has tarzıyla ve dile dolanan şarkılarıyla parlayan Alizade, Ezhel'le aşk dedikoduları ayrı, Berkcan Güven'le davalık olmasıyla ayrı olay olmuştu hatırlarsanız.

Bir de bitmek bilmeyen terk aşkı var kendisinin tabii! Anlatmaya gerek yok herhalde...

Şimdi gelelim asıl konuya! Bu sene Eurovision, Sertab Erener'in de 21 yıl sonra sahneye dönmesiyle ülkemizde büyük yankı uyandırdı!

Şimdi gelelim asıl konuya! Bu sene Eurovision, Sertab Erener'in de 21 yıl sonra sahneye dönmesiyle ülkemizde büyük yankı uyandırdı!

Birkaç saat önce de Azerbaycanlılar Twitter'da (X) Eurovision 2025'te Alizade ülkelerini temsil etsin diye kampanya başlattı!

Birkaç saat önce de Azerbaycanlılar Twitter'da (X) Eurovision 2025'te Alizade ülkelerini temsil etsin diye kampanya başlattı!
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Durumu gören Alizade de boş durmadı tabii! Konuya hemen dahil oldu, sınırları da zorlamayı ihmal etmedi 🙈

Durumu gören Alizade de boş durmadı tabii! Konuya hemen dahil oldu, sınırları da zorlamayı ihmal etmedi 🙈

Eurovision'a katılmak için şart koşan kraliçe, "Twerk'e izin varsa çıkarım!" dedi 😂

Eurovision'a katılmak için şart koşan kraliçe, "Twerk'e izin varsa çıkarım!" dedi 😂

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