Şükrü'süyle Cannes'da Boy Gösteren Sindirella'dan Hallice Sibil Çetinkaya'nın Takısı da Tarzı da Dillere Düştü
Şükrü'süyle Cannes'da Boy Gösteren Sindirella'dan Hallice Sibil Çetinkaya'nın Takısı da Tarzı da Dillere Düştü
Büyük bir gizem yarattıktan sonra Şükrü'süyle Cannes'da boy gösteren Sibil Çetinkaya, kombiniyle de kolyesiyle de dillere düştü!
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Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve yakışıklılığıyla nam salmış oyuncu Şükrü Özyıldız'ın sürpriz aşkı 2023'ün en büyük bombasıydı hatırlarsanız.
Özellikle Sibil Çetinkaya çok uzun bir süre yalnızca Şükrü'nün uzvunu paylaşmaya, kendisini tüm nazarlardan korumaya ant içti. Hala da birbirlerine pek düşkünler ve nazara gelmemek için ellerinden geleni yapıyorlar!
Sibil Çetinkaya'yı takip edenler bilir, Sibil oldukça gizemliydi son birkaç gündür. Çok gurur duyduğu bir şeyin parçası olacağını ve çok heyecanlı olduğunu sık sık dile getirdi.
Heyecanının sebebi de dün gece saatlerinde belli oldu! Sibil Çetinkaya, Şükrü'süyle beraber Cannes'da boy gösterdi!
Bir mücevher markasının elçisi olarak Cannes'ın açılış seremonisinde kırmızı halıda yürüyen Sibil Çetinkaya'nın Sindirella'dan hallice elbisesi de 👇
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Taktığı gerdanlık da tüm gözleri üzerine toplamasına sebep oldu! Kimileri Sibil'i yere göğe sığdıramadı, kimileriyse gram beğenmedi eleştirmeye koştu!
Gelin, önce beğenenler neler demiş bakalım! 👇
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Sonra da eleştirilere bakıp bir tartalım!
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Yahu adam hem güzel hem yakışıklı 😏