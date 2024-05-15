Ayrılık Mayrılık Yok: Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın Sarmaş Dolaş Halleri İhanet İddialarını Boşa Çıkardı!
Ayrılık Mayrılık Yok: Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın Sarmaş Dolaş Halleri İhanet İddialarını Boşa Çıkardı!
Geçtiğimiz günlerde şaibeli açıklamaları yüzünden haklarında ihanet ve ayrılık dedikoduları çıkan Furkan Andıç'la Aybüke Pusat, sarmaş dolaş görüntülendi!
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Son zamanlarda epey göz önünde olan, en son Buse Meral'le beraber rol aldığı Cadı filmiyle dikkatleri üzerine çeken Furkan Andıç, aşk hayatıyla da sık sık gündem olan isimlerden biliyorsunuz.
Kendisinin yıllardır "Her Yerde Sen" isimli romantik komedi dizisinde başrolü paylaştığı rol arkadaşı Aybüke Pusat'la gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı söyleniyor.
Bu aşkın dört yılı aşkın süredir devam ettiği iddiaları dolaşıyor, beraber gittikleri tatillerde ve dönüşte havaalanında görüntülenen ikili beraber neredeyse hiç fotoğraf paylaşmıyor. Ve bunu konu hakkında da konuşmuyor!
Belki denk gelmişsinizdir, bunca zaman aşklarını mükemmelen yaşayan çiftin Ocak ayından beri üstünde kara bulutlar dolaştığı söyleniyor.
Haliyle, ikiliyi "favori çifti" ilan etmiş herkes Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenen Furkan Andıç'a "aşk devam mı yoksa ayrıldınız mı?" sorusu yöneltildiğinde de durum değişmemişti. Çünkü Andıç, özel hayatıyla ilgili konuşmayı tercih etmediğini söyleyerek konuyu geçiştirmişti.
Fakat gereken mesaj geçtiğimiz saatlerde çiftten geldi! Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, bir arkadaşlarının doğum gününde sarmaş dolaş görüntülendi, keyifleri de gayet yerindeydi!
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