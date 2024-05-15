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Furkan Andıç Ayrılık İddiaları Sonrası Aybüke Pusat Sorulunca Verdiği Cevapla Yine Bizi Tatmin Etmedi

Furkan Andıç Ayrılık İddiaları Sonrası Aybüke Pusat Sorulunca Verdiği Cevapla Yine Bizi Tatmin Etmedi

GNS
GNS - Onedio Editörü
15.05.2024 - 11:34

Furkan Andıç geçtiğimiz gün ödül töreninde dört yıldır aşk yaşadığı Aybüke Pusat'la ilgili soruları yine geçiştirerek kafamızı karıştırdı. Yaptığı kıskançlık, ihanet ve ayrılık iddialarının ardından Aybüke Pusat'la ilişkisi sorulunca verdiği cevap bizi tatmin etmedi!

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Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, Her Yerde Sen dizisinden sonra aşk yaşamaya başlamıştı.

Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, Her Yerde Sen dizisinden sonra aşk yaşamaya başlamıştı.

İkilinin dizi aşkı gerçek olunca hayranları çok sevinmişti hatırlarsanız. Ancak kendileri bu konuda açıklama yapmamaya yemin etmiş gibi. Dört yıldır aşk yaşasalar da hiçbir şekilde bu durumu itiraf etmemeye kararlı gibiler.

Havalimanlarında tatile giderken ve tatil dönüşünde görüntülenseler de birlikte fotoğraflarını neredeyse hiç göremiyoruz.

Havalimanlarında tatile giderken ve tatil dönüşünde görüntülenseler de birlikte fotoğraflarını neredeyse hiç göremiyoruz.

Aynı etkinliklere katılsalar bile mekanlardan ayrı ayrı çıkmaları da durumun cabası. İlişkilerini destekleyen hayranlarının göğüslerini gere gere 'aşığız' demeleri için ne kadar süredir beklediklerinin farkındayız...

Tabii işler biraz karışık. Furkan Andıç geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda anlattığı ihanet ve kıskançlık dolu ilişkisi ile hepimizi şaşırtmıştı.

Tabii işler biraz karışık. Furkan Andıç geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda anlattığı ihanet ve kıskançlık dolu ilişkisi ile hepimizi şaşırtmıştı.

Çok aşık olduğu sevgilisi tarafından en yakın arkadaşıyla ihanete uğrayan bir de kıskançlık dolu bir ilişki içerisinde olduğunu anlatan Furkan Andıç, ayrılık sürecinden bahsetmişti. Akıllara binbir türlü durum gelmişti tabii.

Hal böyle olunca Aybüke Pusat'la ayrılıp ayrılmadıkları da merak konusu oldu.

Hal böyle olunca Aybüke Pusat'la ayrılıp ayrılmadıkları da merak konusu oldu.

Geçtiğimiz akşam katıldığı ödül töreninde muhabirler kendisine dört yıllık sevgilisi Aybüke Pusat'la aralarının nasıl olduğunu sordu.

Furkan Andıç yine herkesi geçiştirerek "Ben özel hayatımla ilgili çok konuşmayı sevmiyorum, bu konuyla ilgili de bir şey söyleyemeyeceğim" dedi.

Furkan Andıç yine herkesi geçiştirerek "Ben özel hayatımla ilgili çok konuşmayı sevmiyorum, bu konuyla ilgili de bir şey söyleyemeyeceğim" dedi.

'Bu kadar yoruma ve eleştiriye açık olması ve insanların buna dahil olması beni şaşırtan bir durum oldu. Bu kargaşa benim içinde olmak istemediğim bir şey. Özel hayatımla gündeme gelmek istemiyorum, sizlerden de saygı göstermenizi bekliyorum.'

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