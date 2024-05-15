Furkan Andıç Ayrılık İddiaları Sonrası Aybüke Pusat Sorulunca Verdiği Cevapla Yine Bizi Tatmin Etmedi
Furkan Andıç Ayrılık İddiaları Sonrası Aybüke Pusat Sorulunca Verdiği Cevapla Yine Bizi Tatmin Etmedi
Furkan Andıç geçtiğimiz gün ödül töreninde dört yıldır aşk yaşadığı Aybüke Pusat'la ilgili soruları yine geçiştirerek kafamızı karıştırdı. Yaptığı kıskançlık, ihanet ve ayrılık iddialarının ardından Aybüke Pusat'la ilişkisi sorulunca verdiği cevap bizi tatmin etmedi!
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Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, Her Yerde Sen dizisinden sonra aşk yaşamaya başlamıştı.
Havalimanlarında tatile giderken ve tatil dönüşünde görüntülenseler de birlikte fotoğraflarını neredeyse hiç göremiyoruz.
Tabii işler biraz karışık. Furkan Andıç geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda anlattığı ihanet ve kıskançlık dolu ilişkisi ile hepimizi şaşırtmıştı.
Hal böyle olunca Aybüke Pusat'la ayrılıp ayrılmadıkları da merak konusu oldu.
Furkan Andıç yine herkesi geçiştirerek "Ben özel hayatımla ilgili çok konuşmayı sevmiyorum, bu konuyla ilgili de bir şey söyleyemeyeceğim" dedi.
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