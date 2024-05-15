Yüzü Olduğu Markayla Anlaşmasını 2 Sene Daha Uzatan Hülya Avşar'ın Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı!
Yüzü Olduğu Markayla Anlaşmasını 2 Sene Daha Uzatan Hülya Avşar'ın Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı!
Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre yüzü olduğu mobilya markasıyla yeniden anlaşma yapan Hülya Avşar'ın 2 sene için alacağı ücret dudak uçuklattı!
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Yıllara meydan okuyan güzelliği ve sosyal medya açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar, son dönemlerde YouTube'da yayınladığı "Bir Hülya Avşar Sohbeti" isimli programıyla gündeme geliyor.
Konuklarına sorduğu zorlu sorular ile çok konuşulan ünlü sanatçı, kariyeri ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.
2017 yılından bu yana çalıştığı mobilya markası ile 2.5 senelik yeni bir anlaşma imzalayan Avşar, bu sefer de alacağı ücret ile gündeme geldi.
Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre ünlü sanatçı 2.5 senelik anlaşması için markadan 50 milyon TL alacak.
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