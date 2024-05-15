Sosyal Medyada Örtülü Reklam Yaptığı Belirlenen Cem Yılmaz'a Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan Alkol Cezası
Sosyal Medyada Örtülü Reklam Yaptığı Belirlenen Cem Yılmaz'a Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan Alkol Cezası
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan Cem Yılmaz'a sosyal medyada örtülü alkol reklamı yaptığı iddiasıyla 'reklam durdurma' cezası verildi.
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Filmleri ve gösterileriyle komedi dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Cem Yılmaz hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden biri.
Ünlü komedyen özellikle de son dönemdeki göndermeli paylaşımları ile sık sık konuşuluyor. Attığı her adım, söylediği her söz hatta her esprisi olay olan Cem Yılmaz'ın bu sefer gündeme gelmesinin nedeni ise bambaşka.
Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Cem Yılmaz'a Instagram paylaşımı nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından ceza geldi.
Ünlü komedyenin sosyal medya paylaşımlarında, alkollü içecek ürünlerinin markası ve diğer ayırt edici unsurları görülecek ve fark edilecek biçimde görüntüler kullandığını, böylelikle paylaşımlarda talep yaratıcı görüntü ve imalar kullanılarak mevzuat gereği yasak olmasına rağmen alkollü içecek ürünlerinin reklamını gerçekleştirdiğini belirledi.
Kurul tarafından reklam durdurma cezası alan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın aynı zamanda sosyal medya hesabından paylaştığı alkollü içerikleri de kaldırması gerekecek.
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