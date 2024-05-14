İstenen Cezaları Belli Oldu: Bahar ve Nihal Candan Kardeşlerin Soruşturması Tamamlandı!
İstenen Cezaları Belli Oldu: Bahar ve Nihal Candan Kardeşlerin Soruşturması Tamamlandı!
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin soruşturması tamamlandı. Candan kardeşlerin istenilen cezaları da belli oldu.
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları yöneltilen Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de yer aldığı toplam 22 şüphelinin bulunduğu soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 şüphelinin bulunduğu iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
Savcılık Bahar Candan'ın "Suç örgütüne üye olma ve örgüt faaliyeti kapsamında kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 kez olmak üzere 14 yıldan 44 yıla kadar hapsini istedi.
Geçtiğimiz ay tahliye olan Nihal Candan'ın ise aynı suçlama kapsamında 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.
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