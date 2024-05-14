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Seçim Günü Kombinleriyle Meşhur Hatice'den "Sevgilimi Başka Biriyle Görsem Cinsiyet Değiştiririm" Çıkışı!

Seçim Günü Kombinleriyle Meşhur Hatice'den "Sevgilimi Başka Biriyle Görsem Cinsiyet Değiştiririm" Çıkışı!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
14.05.2024 - 13:55

Seçim günü kombinleriyle meşhur şarkıcı Hatice'nin 'sevgilimi başka biriyle görsem cinsiyet değiştiririm' çıkışı gündem oldu!

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Hafızalarımıza "Hata mı yaptım gece kulüplerine gitmeyelim, barlara gitmeyelim, arkadaşlarından uzak tut sevmiyorum, beğenmiyorum... Aile gibi yaşayalım dedim" çıkışıyla kazınan şarkıcı Hatice, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Hafızalarımıza "Hata mı yaptım gece kulüplerine gitmeyelim, barlara gitmeyelim, arkadaşlarından uzak tut sevmiyorum, beğenmiyorum... Aile gibi yaşayalım dedim" çıkışıyla kazınan şarkıcı Hatice, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Tabii ünlü şarkıcının seçim günü kombinleri de pek bir meşhur biliyorsunuz ki.

Tabii ünlü şarkıcının seçim günü kombinleri de pek bir meşhur biliyorsunuz ki.

Hatice'nin bir sonraki seçim kombinini dört gözle beklesek de şimdiki konumuz ünlü şarkıcının yaptığı birbirinden enteresan açıklamalar!

Hatice'nin bir sonraki seçim kombinini dört gözle beklesek de şimdiki konumuz ünlü şarkıcının yaptığı birbirinden enteresan açıklamalar!

Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programına konuk olan ünlü şarkıcı 1 yıldır görüşemediği sevgilisi hakkında herkesi şoke eden açıklamalarda bulundu. Sevgilisi Ali Kemal'e çok güvendiğini söyleyen Hatice'nin "Onu yatakta bir kadınla görsem inanmam. Çünkü yapmaz. Yaparsa cinsiyet değiştiririm" çıkışı şaşırttı.

Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programına konuk olan ünlü şarkıcı 1 yıldır görüşemediği sevgilisi hakkında herkesi şoke eden açıklamalarda bulundu. Sevgilisi Ali Kemal'e çok güvendiğini söyleyen Hatice'nin "Onu yatakta bir kadınla görsem inanmam. Çünkü yapmaz. Yaparsa cinsiyet değiştiririm" çıkışı şaşırttı.

Ünlü şarkıcı aynı zamanda sevgilisiyle tek probleminin görüşememek olduğuna da söyledi.

Ünlü şarkıcı aynı zamanda sevgilisiyle tek probleminin görüşememek olduğuna da söyledi.
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İşte o anlar 👇🏻

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gmzebrkts

benim kemalim yapmaz🤣🤣🤣🤣

merve

Köpek gibi aşığım diyenler bile yapıyo Hatce

Ziya Akbaş

Yıllardır estetikle değişeceğin kadar değiştin zaten, bence yeterli... :)