Melis Sezen'in Beyaz Elbisesiyle Şov Yaptığı Son Paylaşımında Palete Benzetilen Ayakları Dillere Fena Düştü!
Melis Sezen'in Beyaz Elbisesiyle Şov Yaptığı Son Paylaşımında Palete Benzetilen Ayakları Dillere Fena Düştü!
Melis Sezen'in beyaz elbisesiyle şov yaptığı son paylaşımında ayakları palete benzetilince dillere fena düştü. Ünlü oyuncunun son paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu!
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Sadakatsiz dizisindeki "Derin" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Gecesi'nde 'Parlayan Yıldızlar'la ilk ödülünü almış ve hafızalarıma meşhur "Bu ödülü tutuyorum çünkü elimde şu an" açıklamasıyla kazınmıştı!
Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve özellikle de danslarıyla gündeme geliyor biliyorsunuz ki. Hatta geçtiğimiz günlerde Koç Üniversitesi Dans Kulübü'nün etkinliğine katılan Sezen'in dans şovu çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
Melis Sezen, bu sefer de beyaz pencereli elbisesiyle şov yaptığı son paylaşımı ile gündeme geldi. Sezen'in elbisesi çok beğenilse de ayakları palete benzetilince olanlar oldu tabii.
Ünlü oyuncunun ayakları sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı! Gelin, Sezen'in ayaklarına kim ne demiş birlikte bakalım!
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