"Bülent Ersoy'un Ayaklarını Yıkadım": Popstar Mehtap'tan Şoke Eden Yarışma Anıları!
"Bülent Ersoy'un Ayaklarını Yıkadım": Popstar Mehtap'tan Şoke Eden Yarışma Anıları!
Bir dönemin en popüler yarışma programlarından biri olan 'Popstar Alaturka' ile hafızalara kazınan Mehtap Yılmaz, katıldığı bir programda yarışma anılarını anlattı.
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2006-2009 yılları arasında yayınlanan ve Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş gibi ünlü sanatçıların jüri koltuğunda oturduğu Popstar Alaturka programını mutlaka hatırlayanlarınız vardır. Tabii yarışmaya damgasını vuran isimlerden biri olan Mehtap Yılmaz'ı da...
Geçtiğimiz günlerde Esra Ada'nın sunduğu Pembe Ada programına konuk olan Popstar Mehtap, anlattığı yarışma anıları ile gündeme geldi.
Yıldız Tilbe hakkında açıklamalarda bulunan Mehtap Yılmaz'ın bir dönem "sokak hayvanları uyutulsun" diyen meslektaşı Tilbe'ye "Ne sanatına ne kendisine ne şarkılarına ne kişiliğine saygım var!" diyerek sert çıkıştı.
Mehtap Yılmaz, ünlü şarkıcı için aynı zamanda "Yıldız Tilbe, sen 'hayvanlar uyutulsun' kelimesini nasıl söylersin? Neden bu düşmanlık? Onu örnek alıp bir sürü hayvan zehirleyen insanlar var" diyerek sert açıklamalarda bulundu👇🏻
Yılmaz, Tilbe açıklamalarının ardından ise Popstar hakkında anılarına dönerek yarışma boyunca en çok desteği Armağan Çağlayan'dan gördüğünü ve Bülent Ersoy'un da kendisini destekleyen isimler arasında olduğunu anlatı.
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Ersoy'un en sinirli anlarında bile ünlü sanatçıyı kendisinin sakinleştirdiğini söyleyen Yılmaz, " Bir gün kulisine gittim, yalnız başına oturuyordu. Onda kendimi gördüm. Ayaklarına masaj yaptım. Sinirli olduğunda beni görünce sakinleşir, onunla farklı bir ilişkimiz var." açıklamalarında bulundu.
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