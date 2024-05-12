Çocuk da Yaparım Kariyer de Diyen Demet Evgar'ın Sette Kızı Mavi'yi Emzirdiği Pozlar Kalbimizi Sıcacık Yaptı
Çocuk da Yaparım Kariyer de Diyen Demet Evgar'ın Sette Kızı Mavi'yi Emzirdiği Pozlar Kalbimizi Sıcacık Yaptı
Bahar dizisi ile yıllar sonra ekranlara dönüş yapan ünlü oyuncu Demet Evgar'ın kızı Mavi'yi sette emzirdiği anlar kalplerimizi ısıttı.
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Başarılı oyuncu Demet Evgar, uzun yıllar sonra Bahar dizisi ile yeniden ekranlara döndü biliyorsunuz ki. Başrollerini Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Demet Evgar'ın paylaştığı Bahar, her yeni bölümüyle de izleyicisinden tam not almayı başardı.
2022 yılının Mutlaka denk gelmişsinizdir. Ağustos ayında kızı Mavi'yi kucağına alan Demet Evgar, yoğun set koşullarına kimi zaman kızıyla katılıyor.
Hem anne hem oyuncu olan Evgar, çocuk da yaparım kariyer de cümlesini hepimize kanıtlıyor desek yeri!
Ünlü oyuncu bu sefer de sette kızı Mavi'yi emzirdiği anneler günü paylaşımıyla yine hepimizin kalbini sıcacık yapmayı başardı!
Evgar'ın bu pozuna sosyal medya kullanıcılarından da birçok yorum geldi tabii. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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