Gergin Tavırları Dikkat Çekmişti: Hande Erçel'in Kendisini Engellediğini Söyleyen Muhabirden Çarpıcı İtiraflar

Hande Erçel, müstakbel eltisi Nazlı Sabancı ile tatile çıkmış, tatil dönüşü havalimanında görüntülendiğinde ise gergin tavırları ile dikkat çekmişti. Hande Erçel'in kendisini engellediğini iddia eden muhabirden çarpıcı açıklamalar geldi.