Gergin Tavırları Dikkat Çekmişti: Hande Erçel'in Kendisini Engellediğini Söyleyen Muhabirden Çarpıcı İtiraflar
Gergin Tavırları Dikkat Çekmişti: Hande Erçel'in Kendisini Engellediğini Söyleyen Muhabirden Çarpıcı İtiraflar
Hande Erçel, müstakbel eltisi Nazlı Sabancı ile tatile çıkmış, tatil dönüşü havalimanında görüntülendiğinde ise gergin tavırları ile dikkat çekmişti. Hande Erçel'in kendisini engellediğini iddia eden muhabirden çarpıcı açıklamalar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Hande Erçel, müstakbel eltisi Nazlı Sabancı ile de son dönemlerde sık sık görüşüyor biliyorsunuz ki. Hatta eltiler birlikte tatile bile çıktılar!
Buraya kadar hiçbir problem yok tabii! Nazlı Sabancı ve Hande Erçel tatil boyunca Lizbon'un altını üstüne getirdiler, tatil anılarını da sık sık sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Tatil dönüşü havalimanında muhabirlere yakalanan Hande Erçel'in gergin ve sinirli tavırları ise dikkat çekti. Muhabir Akif Yaman'ın sorularına zoraki bir tavırla cevap veren Erçel'in neyi olduğu da merak konusu oldu.
Asıl bomba ise tüm ünlüleri havalimanında yakalamasıyla meşhur muhabir Akif Yaman'dan geldi. Yaman, Hande Erçel'in görüntülenmekten rahatsız olduğu için kendisini, sayfasını ve muhabirlerini engellediğini açıkladığı bir paylaşım yaptı.
Akif Yaman aynı zamanda Hande Erçel'in kendisine röportaj sözü verdiğini ve tutmadığını da açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte Akif Yaman'ın paylaşımı 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın