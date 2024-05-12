Müstakbel Eltisi Nazlı Sabancı'yla Tatilden Dönen Hande Erçel Yine Tüm Gerginliğiyle Muhabirlere Sert Çıktı

Kayınvalidesi Arzu Sabancı ile aralarından su sızmadığını bildiğimiz Nazlı Sabancı'nın, Hande Erçel'le olan ilişkisini tabii merak ediyoruz. Aynı zamanda Arzu Sabancı'nın düşüncelerini de... Bu da ikiliyi bir arada görünce iyice dikkatimizi çekiyor.