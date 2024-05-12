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Müstakbel Eltisi Nazlı Sabancı'yla Tatilden Dönen Hande Erçel Yine Tüm Gerginliğiyle Muhabirlere Sert Çıktı

Müstakbel Eltisi Nazlı Sabancı'yla Tatilden Dönen Hande Erçel Yine Tüm Gerginliğiyle Muhabirlere Sert Çıktı

Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
12.05.2024 - 13:03

Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile olan ilişkisi oldukça gözde. Hande Erçel bir de müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'yla çıktığı tatildeki pozları yayınlayınca gündeme damgasını vurmuştu. Tatil dönüşü havalimanında görüntülenen Hande Erçel'in gerginliği yine hepimizi şoke etti.

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Hande Erçel, Hakan Sabancı ile ilişkisi ilerledikten sonra Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı ile ortak organizasyonlarda yer almasıyla oldukça dikkat çekiyordu.

Hande Erçel, Hakan Sabancı ile ilişkisi ilerledikten sonra Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı ile ortak organizasyonlarda yer almasıyla oldukça dikkat çekiyordu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı bir buçuk yılı aşkındır sevgili biliyorsunuz. Ha ayrıldılar, ha ayrılacaklar iddialarına inat mutlu ilişkilerini yürütmeye devam ediyorlar.

Müstakbel eltiler Hande Erçel ve Nazlı Sabancı'yı da son dönemde çok sık bir arada görmeye başladık.

Müstakbel eltiler Hande Erçel ve Nazlı Sabancı'yı da son dönemde çok sık bir arada görmeye başladık.

Kayınvalidesi Arzu Sabancı ile aralarından su sızmadığını bildiğimiz Nazlı Sabancı'nın, Hande Erçel'le olan ilişkisini tabii merak ediyoruz. Aynı zamanda Arzu Sabancı'nın düşüncelerini de... Bu da ikiliyi bir arada görünce iyice dikkatimizi çekiyor.

Sosyal medyadan birbirlerini takip etmemeleriyle magazin gündeminde yer alan Hande Erçel ve Nazlı Sabancı, ortak arkadaş gruplarıyla yurt dışına tatile gidince büyük yankı uyandırdı tabii.

Sosyal medyadan birbirlerini takip etmemeleriyle magazin gündeminde yer alan Hande Erçel ve Nazlı Sabancı, ortak arkadaş gruplarıyla yurt dışına tatile gidince büyük yankı uyandırdı tabii.

Genel olarak yurt dışı tatillerinde sevgilisi Hakan Sabancı ile çıkan Hande Erçel'in yanında Nazlı Sabancı'yı görünce şoke olmuştuk tabii.

Lizbon'un altını üstüne getiren kız arkadaş grubundan fotoğraflar gelmeye devam etti.

Lizbon'un altını üstüne getiren kız arkadaş grubundan fotoğraflar gelmeye devam etti.

Hande Erçel ve Nazlı Sabancı'nın bir an olsun ayrılmamaları ise gözlerden kaçmamıştı.

Hande Erçel ve Nazlı Sabancı'nın bir an olsun ayrılmamaları ise gözlerden kaçmamıştı.

Ancak masal tatil dönüşüne kadar sürdü.

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Hande Erçel, tatil dönüşü havalimanında görüntülenince muhabirlerle yaşadığı gergin anlarla dikkat çekti ve herkesin ağzını açık bıraktı.

Hande Erçel, tatil dönüşü havalimanında görüntülenince muhabirlerle yaşadığı gergin anlarla dikkat çekti ve herkesin ağzını açık bıraktı.

Muhabir Akif Yaman'ın üst üste güncel konularda soru sorduğu Hande Erçel, keyifsiz tavırları ve geçiştiren cevaplarıyla yine gündem oldu.

İşte Hande Erçel ve Nazlı Sabancı'nın tatil dönüşü:

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