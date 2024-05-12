Müstakbel Eltisi Nazlı Sabancı'yla Tatilden Dönen Hande Erçel Yine Tüm Gerginliğiyle Muhabirlere Sert Çıktı
Müstakbel Eltisi Nazlı Sabancı'yla Tatilden Dönen Hande Erçel Yine Tüm Gerginliğiyle Muhabirlere Sert Çıktı
Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile olan ilişkisi oldukça gözde. Hande Erçel bir de müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'yla çıktığı tatildeki pozları yayınlayınca gündeme damgasını vurmuştu. Tatil dönüşü havalimanında görüntülenen Hande Erçel'in gerginliği yine hepimizi şoke etti.
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Hande Erçel, Hakan Sabancı ile ilişkisi ilerledikten sonra Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı ile ortak organizasyonlarda yer almasıyla oldukça dikkat çekiyordu.
Müstakbel eltiler Hande Erçel ve Nazlı Sabancı'yı da son dönemde çok sık bir arada görmeye başladık.
Sosyal medyadan birbirlerini takip etmemeleriyle magazin gündeminde yer alan Hande Erçel ve Nazlı Sabancı, ortak arkadaş gruplarıyla yurt dışına tatile gidince büyük yankı uyandırdı tabii.
Lizbon'un altını üstüne getiren kız arkadaş grubundan fotoğraflar gelmeye devam etti.
Hande Erçel ve Nazlı Sabancı'nın bir an olsun ayrılmamaları ise gözlerden kaçmamıştı.
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Hande Erçel, tatil dönüşü havalimanında görüntülenince muhabirlerle yaşadığı gergin anlarla dikkat çekti ve herkesin ağzını açık bıraktı.
İşte Hande Erçel ve Nazlı Sabancı'nın tatil dönüşü:
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