Nazlı Sabancı ile Tatile Çıkan Hande Erçel Müstakbel Eltisinin Yanından Bir An Bile Ayrılmadı!
Nazlı Sabancı ile Tatile Çıkan Hande Erçel Müstakbel Eltisinin Yanından Bir An Bile Ayrılmadı!
Nazlı Sabancı ile tatile çıkan Hande Erçel'in müstakbel eltisi ile fotoğraflarda verdiği yan yana pozlar dikkat çekti!
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Tüm kem gözlere inat, tüm konuşulanlara kulaklarını tıkayarak Hakan Sabancı'yla ilişkisine bakan Hande Erçel bir an olsun ilişkisiyle konuşulmadan edemiyor bildiğiniz gibi.
Geleceğin Sabancı gelini olacağı düşünülen Hande Erçel'in diğer aile üyeleriyle yakınlığı özellikle müstakbel etlisi ve Arzu Sabancı'yla ilişkisi ayrı bir merak uyandırıyor.
Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı'nın aralarından su sızmadığı gibi sosyal medya paylaşımları yüzünden ikilinin Erçel hakkındaki düşünceleri de ilgi çekiyor.
Hakan ve Hande çiftinin birlikte dünyayı gezmesine ne kadar alışık olsak da geçtiğimiz gün yapılan bir paylaşımda Hande Erçel ve Nazlı Sabancı'yı yan yana görünce hepimiz ufak çaplı bir şok yaşamıştık...
Beraber Lizbon tatiline çıkan Nazlı ve Hande ikilisinin arkadaşlarının paylaşımlarındaki yakınlığı gözlerden kaçmadı!
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Birlikte ilk tatillerine çıkan Hande Erçel ve müstakbel eltisinin birbirlerinin yandından bir an olsun ayrılmaması dikkat çekti!
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