Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Nazlı Sabancı ile Tatile Çıkan Hande Erçel Müstakbel Eltisinin Yanından Bir An Bile Ayrılmadı!

Nazlı Sabancı ile Tatile Çıkan Hande Erçel Müstakbel Eltisinin Yanından Bir An Bile Ayrılmadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 14:57

Nazlı Sabancı ile tatile çıkan Hande Erçel'in müstakbel eltisi ile fotoğraflarda verdiği yan yana pozlar dikkat çekti!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tüm kem gözlere inat, tüm konuşulanlara kulaklarını tıkayarak Hakan Sabancı'yla ilişkisine bakan Hande Erçel bir an olsun ilişkisiyle konuşulmadan edemiyor bildiğiniz gibi.

Tüm kem gözlere inat, tüm konuşulanlara kulaklarını tıkayarak Hakan Sabancı'yla ilişkisine bakan Hande Erçel bir an olsun ilişkisiyle konuşulmadan edemiyor bildiğiniz gibi.

Geleceğin Sabancı gelini olacağı düşünülen Hande Erçel'in diğer aile üyeleriyle yakınlığı özellikle müstakbel etlisi ve Arzu Sabancı'yla ilişkisi ayrı bir merak uyandırıyor.

Geleceğin Sabancı gelini olacağı düşünülen Hande Erçel'in diğer aile üyeleriyle yakınlığı özellikle müstakbel etlisi ve Arzu Sabancı'yla ilişkisi ayrı bir merak uyandırıyor.

Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı'nın aralarından su sızmadığı gibi sosyal medya paylaşımları yüzünden ikilinin Erçel hakkındaki düşünceleri de ilgi çekiyor.

Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı'nın aralarından su sızmadığı gibi sosyal medya paylaşımları yüzünden ikilinin Erçel hakkındaki düşünceleri de ilgi çekiyor.

Hakan ve Hande çiftinin birlikte dünyayı gezmesine ne kadar alışık olsak da geçtiğimiz gün yapılan bir paylaşımda Hande Erçel ve Nazlı Sabancı'yı yan yana görünce hepimiz ufak çaplı bir şok yaşamıştık...

Hakan ve Hande çiftinin birlikte dünyayı gezmesine ne kadar alışık olsak da geçtiğimiz gün yapılan bir paylaşımda Hande Erçel ve Nazlı Sabancı'yı yan yana görünce hepimiz ufak çaplı bir şok yaşamıştık...

Detaylar için👇

Beraber Lizbon tatiline çıkan Nazlı ve Hande ikilisinin arkadaşlarının paylaşımlarındaki yakınlığı gözlerden kaçmadı!

Beraber Lizbon tatiline çıkan Nazlı ve Hande ikilisinin arkadaşlarının paylaşımlarındaki yakınlığı gözlerden kaçmadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Birlikte ilk tatillerine çıkan Hande Erçel ve müstakbel eltisinin birbirlerinin yandından bir an olsun ayrılmaması dikkat çekti!

Birlikte ilk tatillerine çıkan Hande Erçel ve müstakbel eltisinin birbirlerinin yandından bir an olsun ayrılmaması dikkat çekti!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın