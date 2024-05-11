27 Sene Önce Eurovision'da Dinle Şarkısıyla Ülkemize Üçüncülüğü Kazandıran Şebnem Paker Şimdi Ne Yapıyor?
27 Sene Önce Eurovision'da Dinle Şarkısıyla Ülkemize Üçüncülüğü Kazandıran Şebnem Paker Şimdi Ne Yapıyor?
Son günlerde dillerimizden düşmeyen Eurovision yarışması, Sertab Erener'in 21 sene sonra ülkemizi birinci yaptığı Everyway That I Can'ı seslendirmesiyle tüylerimizi diken diken etmiş ve çoğumuza adeta bir laik atak geçirttmişti. Bundan 27 yıl önce, Eurovision yarışmasında ülkemize üçüncülüğü getiren Şebnem Paker ve Dinle şarkısı ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Gelin ülkemizi ilk defa üçüncülükle onurlandıran Şebnem Paker kimdir, şu an ne yapıyor birlikte bakalım 👇
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Son birkaç gündür ülkede yeniden Eurovision rüzgar esiyor bildiğiniz gibi! Sertab Erener'in 21 yılın ardından ülkemize birincilik getirdiği Everway That I Can'ı kusursuz bir şekilde seslendirmesi, tüm seyircinin o zamanlardaki gibi bağırarak şarkıya eşlik etmesi tüm ülkenin tüylerini diken diken etmiş, o günleri ne kadar özlediğimizi bir kere daha hatırlamıştı.
Bunun üstüne önceki gün, Semiha Yankı Seninle Bir Dakika şarkısını 1975 senesinde sahnede giydiği elbiseyle yeniden seslendirmiş ve herkesi adeta zaman yolculuğuna çıkartmıştı.
Sertab Erener'in özellikle genç sanatçıları cesaretlendirici mesajının ardından Türkiye'nin milli meselelerinden biri olan Eurovision ateşi resmen bir daha alevlendi! Eskiden ülkemizi temsil ederek hepimizi gururlandırmış Manga, Mor ve Ötesi, Hadise gibi isimlerin yanında daha da eskiye, 90'lara döndük bir anda...
1997 senesinde Eurovision şarkı yarışmasında Levent Çoker'ın bestelediği Dinle isimli şarkıyı Grup Etnik'le birlikte seslendiren ve ülkemizi üçünlülükle onurlandıran Şebnem Paker'ın sahnede kulaklarımızın pasını silmesi sanki dün gibi.
Peki, Şebnem Paker kimdir, şu an ne yapıyor derseniz...2013 senesinde katılmayı bıraktığımız Eurovision yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri olan Şebnem Paker, 1977'de İstanbul'da dünyaya gelmiş.
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İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gören Paker, 1996'da kazandığı Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Şan Bölümü'nün ardından elemeleri geçerek Eurovision'da Türkiye'yi temsil etmek için onlarca kişinin arasından seçilmişti.
Şimdilerde ise kendisi müzik öğretmenliği yapıyor! Muğla Milas'taki Kırcağız Ortaokulu'na müzik öğretmeni olarak atanan Şebnem Paker, Eurovision yarışmasındaki başarısıyla günümüzde bile hepimizin göğsünü kabartmayı başarıyor.
İşte Eurovision'da Türkçe bir şarkıyla, ilk ve son başarımızı kazandırmış Şebnem Paker ve Grup Etkinlik'in o performansı👇
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