27 Sene Önce Eurovision'da Dinle Şarkısıyla Ülkemize Üçüncülüğü Kazandıran Şebnem Paker Şimdi Ne Yapıyor?

Son günlerde dillerimizden düşmeyen Eurovision yarışması, Sertab Erener'in 21 sene sonra ülkemizi birinci yaptığı Everyway That I Can'ı seslendirmesiyle tüylerimizi diken diken etmiş ve çoğumuza adeta bir laik atak geçirttmişti. Bundan 27 yıl önce, Eurovision yarışmasında ülkemize üçüncülüğü getiren Şebnem Paker ve Dinle şarkısı ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Gelin ülkemizi ilk defa üçüncülükle onurlandıran Şebnem Paker kimdir, şu an ne yapıyor birlikte bakalım 👇