2025'de Eurovision'a Türkiye Adına Kim Katılmalı?

Yine Eurovision izlerken duygularımızın depreştiği şu günlerde hepimiz çok hassasız. Geçtiğimiz günlerde başlayan ve 11 Mayıs'ta finali gerçekleşecek olan Eurovision 2024'ün dün yayınlanan bölümünde konuk sanatçı olarak Sertab Erener de yer almıştı. Bizi 2003 yılına götüren, görüntülere şahit olduk. Peki 2025 yılında Eurovision yarışmasına katılırsak Türkiye'den kimin gitmesini istersiniz?

Buyurun ankete;👇