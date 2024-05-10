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Kendinle Kavga Ettiğinde Kim Kazanıyor?

Kendinle Kavga Ettiğinde Kim Kazanıyor?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
10.05.2024 - 15:46

Kendinle kavga ettiğinde kazanan kim oluyor?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sen kendini seviyor musun?

4. Peki sence sen başarılı biri misin?

5. Nasıl karar verirsin?

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6. Bir şeyin yanlış olduğunu bilerek o şeyi yine de yapar mısın?

7. Hatalarının sonuçlarına katlanıyor musun?

8. Çok sevsen de sana zarar verecek şeyleri hayatından uzaklaştırıyor musun?

9. Alışkanlıklarını bırakmak senin için zor mu?

10. Son olarak duygularını kontrol edebilen biri misin?

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Kendinle kavga ettiğinde hep göz yaşın kazanıyor!

Bir nevi içsel bir boks maçında olduğunu düşün. Ringin bir köşesinde sen, diğer köşesinde ise göz yaşların duruyor. Her ne kadar sert bir dövüşçü gibi görünsen de, bu maçta galip gelen her zaman göz yaşların oluyor. Neden mi? Çünkü bu, sıradan bir kavga değil, bu bir iç savaş. Ve bu savaşta düşmanın, acımasız bir rakip: Kendin. Bu kavgaların sebebi de genellikle kendini tam anlamıyor olman. Ne istediğini bilmiyorsun, ne yapmak istediğini, hangi yolu seçmek istediğini... Ve bu belirsizlik, seni sürekli bir çıkmazın içine sürüklüyor. Kendi içinde kaybolmuş bir yolcu gibisin, pusulası olmayan bir gemi... Bu kavgaların bir diğer sebebi ise yaptığın hatalar. Kendine olan kavgan, genellikle yaptığın yanlışların bir sonucu oluyor. Kendi hatalarınla yüzleşmek, onları kabul etmek ve üzerinde çalışmak yerine, kendine kızıyorsun. Kendini suçluyorsun, kendini yargılıyorsun ve bu da içindeki savaşı daha da kızıştırıyor. Sonuçta, bu iç savaşta galip gelen hep göz yaşların oluyor. Ama belki de bu savaşı kazanmanın yolu, kendine karşı daha anlayışlı olmak, hatalarını kabullenmek ve üzerinde çalışmaktır. Belki de bu savaşı kazanmanın yolu, kendini daha iyi anlamaktan geçer.

Kendinle kavga ettiğinde kazanan sen oluyorsun!

Hayatın en büyülü ve karmaşık çatışmalarından biri, belki de kendinle olan kavgandır. Ancak sen, bu kavganın her zaman galibi olmayı başarıyorsun. Bu başarının sırrı ne mi? Senin mantığın ve analitik düşünme yeteneğin! Bir durumla karşı karşıya kaldığında, doğruyu yanlıştan ayırabilen bir beceriye sahipsin. Duygusal çalkantılara kapılmadan, durumu soğukkanlılıkla analiz edebiliyorsun. Bu, her zaman mantığınla hareket ettiğin anlamına gelmiyor tabii ki. Duyguların, hayatının bir parçası. Ancak onları kontrol altında tutmayı başarabiliyorsun. Duygularına kanıp, körü körüne yanlışa gitmiyorsun. Kendine olan saygın ve değerin, bu durumda da ön plana çıkıyor. Kendi değerini biliyor ve her zaman kendin için en iyisini yapmayı hedefliyorsun. Kendi iyiliğin için savaşıyorsun ve bu savaşın sonunda kazanan her zaman sen oluyorsun. Kendinle kavga ettiğinde, bu kavganın sonucunda galip gelen her zaman mantığın ve sen oluyorsun. Bu, senin en büyük gücün. Kendi içindeki bu dengeli ve sağlam yapı, seni her zaman bir adım öne taşıyor. Kendinle olan bu kavgada, kazananın her zaman sen olduğunu unutma. Kendine olan inancın ve mantığınla, her zaman doğru yolu bulacaksın.

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