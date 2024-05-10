Kendinle Kavga Ettiğinde Kim Kazanıyor?
Kendinle Kavga Ettiğinde Kim Kazanıyor?
Kendinle kavga ettiğinde kazanan kim oluyor?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sen kendini seviyor musun?
4. Peki sence sen başarılı biri misin?
5. Nasıl karar verirsin?
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6. Bir şeyin yanlış olduğunu bilerek o şeyi yine de yapar mısın?
7. Hatalarının sonuçlarına katlanıyor musun?
8. Çok sevsen de sana zarar verecek şeyleri hayatından uzaklaştırıyor musun?
9. Alışkanlıklarını bırakmak senin için zor mu?
10. Son olarak duygularını kontrol edebilen biri misin?
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Kendinle kavga ettiğinde hep göz yaşın kazanıyor!
Kendinle kavga ettiğinde kazanan sen oluyorsun!
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