Kendinle Kavga Ettiğinde Kim Kazanıyor?

Hayatın en büyülü ve karmaşık çatışmalarından biri, belki de kendinle olan kavgandır. Ancak sen, bu kavganın her zaman galibi olmayı başarıyorsun. Bu başarının sırrı ne mi? Senin mantığın ve analitik düşünme yeteneğin! Bir durumla karşı karşıya kaldığında, doğruyu yanlıştan ayırabilen bir beceriye sahipsin. Duygusal çalkantılara kapılmadan, durumu soğukkanlılıkla analiz edebiliyorsun. Bu, her zaman mantığınla hareket ettiğin anlamına gelmiyor tabii ki. Duyguların, hayatının bir parçası. Ancak onları kontrol altında tutmayı başarabiliyorsun. Duygularına kanıp, körü körüne yanlışa gitmiyorsun. Kendine olan saygın ve değerin, bu durumda da ön plana çıkıyor. Kendi değerini biliyor ve her zaman kendin için en iyisini yapmayı hedefliyorsun. Kendi iyiliğin için savaşıyorsun ve bu savaşın sonunda kazanan her zaman sen oluyorsun. Kendinle kavga ettiğinde, bu kavganın sonucunda galip gelen her zaman mantığın ve sen oluyorsun. Bu, senin en büyük gücün. Kendi içindeki bu dengeli ve sağlam yapı, seni her zaman bir adım öne taşıyor. Kendinle olan bu kavgada, kazananın her zaman sen olduğunu unutma. Kendine olan inancın ve mantığınla, her zaman doğru yolu bulacaksın.