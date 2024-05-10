Kendinle Kavga Ettiğinde Kim Kazanıyor?

Bir nevi içsel bir boks maçında olduğunu düşün. Ringin bir köşesinde sen, diğer köşesinde ise göz yaşların duruyor. Her ne kadar sert bir dövüşçü gibi görünsen de, bu maçta galip gelen her zaman göz yaşların oluyor. Neden mi? Çünkü bu, sıradan bir kavga değil, bu bir iç savaş. Ve bu savaşta düşmanın, acımasız bir rakip: Kendin. Bu kavgaların sebebi de genellikle kendini tam anlamıyor olman. Ne istediğini bilmiyorsun, ne yapmak istediğini, hangi yolu seçmek istediğini... Ve bu belirsizlik, seni sürekli bir çıkmazın içine sürüklüyor. Kendi içinde kaybolmuş bir yolcu gibisin, pusulası olmayan bir gemi... Bu kavgaların bir diğer sebebi ise yaptığın hatalar. Kendine olan kavgan, genellikle yaptığın yanlışların bir sonucu oluyor. Kendi hatalarınla yüzleşmek, onları kabul etmek ve üzerinde çalışmak yerine, kendine kızıyorsun. Kendini suçluyorsun, kendini yargılıyorsun ve bu da içindeki savaşı daha da kızıştırıyor. Sonuçta, bu iç savaşta galip gelen hep göz yaşların oluyor. Ama belki de bu savaşı kazanmanın yolu, kendine karşı daha anlayışlı olmak, hatalarını kabullenmek ve üzerinde çalışmaktır. Belki de bu savaşı kazanmanın yolu, kendini daha iyi anlamaktan geçer.