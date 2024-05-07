Evet, içinde derin bir özlem duyuyorsun. Ona karşı duyduğun bu özlem, zamanla daha da derinleşmiş ve seni adeta bir çıkmazın içine sürüklemiş gibi hissettiriyor. Onunla olan bağlarını koparmak, senin için neredeyse imkansız gibi görünüyor. Bu özlem duygusu, sadece ona olan sevginden değil, aynı zamanda onunla yaşadığın her şeyin senin için ne kadar anlamlı olduğunu fark etmenle de ilgili. Onunla geçirdiğin zamanlar, paylaştığın anılar, yaşadığın deneyimler... Hepsinin senin için ayrı bir değeri ve anlamı var. Belki de onunla olan bağların, sadece romantik bir ilişkiye dayanmıyor. Belki de birlikte yaşadığınız her şey, senin için bir öğrenme süreci oldu. Onunla geçirdiğin zamanlar, seni değiştirdi ve büyüttü. Bu yüzden ondan kopmak, sadece bir ilişkiyi sonlandırmak değil, aynı zamanda bir dönemi kapatmak gibi geliyor sana. Bu özlem duygusu, bazen korkuyla da iç içe geçiyor. Ona karşı duyduğun hislerin hiç bitmemesinden bile korkuyorsun çünkü bu hisler, senin için bir tür bağışıklık gibi. Onunla yaşadığın her şeyin seni şekillendirdiğini ve büyüttüğünü biliyorsun. O olmadan, belki de kendini eksik hissedersin. Ancak, bu özlem duygusu aynı zamanda bir çatışma yaratıyor içinde. Çünkü artık onunla olan ilişkinin seni acıya ve kederlere sürüklediğini de biliyorsun. Belki de bu yüzden, içindeki özlem duygusunu kabullenmekle ondan uzaklaşmak arasında bir denge kurmaya çalışıyorsun.