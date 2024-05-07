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Ona Karşı Hissettiğin Duygu Ne?

Ona Karşı Hissettiğin Duygu Ne?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
07.05.2024 - 14:31

Sen ona karşı hangi duyguyu hissediyorsun?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım onu en son ne zaman gördün?

3. Söyle bakalım onu en son ne zaman gördün?

4. Sence o senin için doğru kişi mi?

5. Tartışma yaşadığınızda nasıl çözüyorsunuz/çözüyordunuz?

5. Tartışma yaşadığınızda nasıl çözüyorsunuz/çözüyordunuz?
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6. Peki tartışmaların sebebi neydi?

6. Peki tartışmaların sebebi neydi?

7. Sen duygularını kolayca gösterebilen biri misin?

8. Onu kaybetmekten korkuyor musun?

8. Onu kaybetmekten korkuyor musun?

9. Sen daha önce hiç ilk adımı attın mı?

10. Son olarak sence sen ilişkilerde zor biri misin?

10. Son olarak sence sen ilişkilerde zor biri misin?
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Nefret

Senin içinde, ona karşı duyduğun nefret duygusu zamanla derinleşti. Her geçen gün, ona karşı hissettiğin bu negatif duygu daha da güçlendi. Bir zamanlar beraber yaşadığınız iyi anılar artık uzak ve bulanık bir geçmiş gibi görünüyor. Onunla geçirdiğin her an, sanki birer tortura gibi hafızanda yer ediyor. Belki de bu nefret duygusu, onun sana yaşattığı acıların bir sonucu. Hayatında, onunla geçirdiğin zamanlarda yaşadığın kötü anılar, unutulması mümkün olmayacak kadar derin izler bıraktı. İhanetler, yalanlar, ve kırılan güven, artık onunla ilgili hatırladığın anahtar noktalar. İçindeki bu nefret duygusu, aslında bir tür koruma mekanizması olabilir. Belki de bu duygu, yeniden incinmekten ve hayal kırıklığına uğramaktan korunmanın bir yolu olarak ortaya çıkmıştır. Onu affetmek yerine, içindeki bu negatif duygu seni koruyan bir duvar gibi duruyor. Ancak, bu duyguların altında yatan birçok karmaşık duygu olabilir. Belki de hala derinlerde ona karşı bir umut besliyorsundur, ancak bu umut, geçmişte yaşadığın acılarla bastırılmış durumda. Belki de bu yüzden onunla ilgili iyi anıları hatırlamak bile istemiyorsun, çünkü bu, geçmişte yaşadığın acıları tekrar canlandırabilir.

Özlem

Evet, içinde derin bir özlem duyuyorsun. Ona karşı duyduğun bu özlem, zamanla daha da derinleşmiş ve seni adeta bir çıkmazın içine sürüklemiş gibi hissettiriyor. Onunla olan bağlarını koparmak, senin için neredeyse imkansız gibi görünüyor. Bu özlem duygusu, sadece ona olan sevginden değil, aynı zamanda onunla yaşadığın her şeyin senin için ne kadar anlamlı olduğunu fark etmenle de ilgili. Onunla geçirdiğin zamanlar, paylaştığın anılar, yaşadığın deneyimler... Hepsinin senin için ayrı bir değeri ve anlamı var. Belki de onunla olan bağların, sadece romantik bir ilişkiye dayanmıyor. Belki de birlikte yaşadığınız her şey, senin için bir öğrenme süreci oldu. Onunla geçirdiğin zamanlar, seni değiştirdi ve büyüttü. Bu yüzden ondan kopmak, sadece bir ilişkiyi sonlandırmak değil, aynı zamanda bir dönemi kapatmak gibi geliyor sana. Bu özlem duygusu, bazen korkuyla da iç içe geçiyor. Ona karşı duyduğun hislerin hiç bitmemesinden bile korkuyorsun çünkü bu hisler, senin için bir tür bağışıklık gibi. Onunla yaşadığın her şeyin seni şekillendirdiğini ve büyüttüğünü biliyorsun. O olmadan, belki de kendini eksik hissedersin. Ancak, bu özlem duygusu aynı zamanda bir çatışma yaratıyor içinde. Çünkü artık onunla olan ilişkinin seni acıya ve kederlere sürüklediğini de biliyorsun. Belki de bu yüzden, içindeki özlem duygusunu kabullenmekle ondan uzaklaşmak arasında bir denge kurmaya çalışıyorsun.

Sevgi

Bu paradoksal duygu, içinde bir savaş alanı gibi. Ona karşı hala derin bir sevgi besliyorsun, bu his senin için belki de hiç solmadı. Her an, her düşünce, onunla geçirdiğin zamanların sıcaklığı ve anlamıyla dolu. Ancak, aynı zamanda mantığın da seni uyarıyor; geçmişte yaşadığınız problemler, anlaşmazlıklar ve kırılmalar var. Bu sevgi kırıntısı, senin için oldukça zorlu bir denge kuruyor. Hem ona karşı duyguların zamanla derinleşiyor, hem de onunla olan ilişkinin sağlıklı olmadığını biliyorsun. Kafa karışıklığı içinde, duyguların arasında gidip geliyorsun. Bir yanda, onunla geçirdiğin her anı yeniden yaşamak ve ona sarılmak istiyorsun; diğer yanda ise, geçmişte yaşadığınız zorlukları hatırlıyor ve geleceği düşündüğünde endişeleniyorsun. Belki de hissettiğin bu güçlü sevgi, her şeyi atlatabileceğinize dair bir inanç taşıyor içinde. Belki de geçmişte yaşadığınız problemleri, sevginin gücüyle aşabileceğinizi düşünüyorsun. Belki de bu yüzden, içindeki bu sevgi kırıntısını kaybetmekten korkuyorsun, çünkü bu sevgi, senin için bir umut ışığı gibi.

Şefkat

Şefkat duygusu, senin için hem bir armağan hem de bir yük gibi. Ona karşı beslediğin bu derin şefkat duygusu, seni zaman zaman kendi zayıf noktan haline getiriyor. Çünkü bu duygu, senin her zaman onun için daha fazlasını yapma isteğini tetikliyor. Onun mutluluğu, senin için her şeyin önüne geçiyor. Bu ilişkide, kendini adama duygusu bazen seni kendi ihtiyaçlarından vazgeçen biri haline getiriyor. Onun için harcadığın emek, zamanla kendi öz-bakımını ve mutluluğunu ihmal etmene neden olabilir. Kendini sürekli olarak ona adamak, zamanla kendi kimliğini kaybetmenle sonuçlanabilir. Ancak, bu şefkat duygusu aynı zamanda senin için derin bir anlam taşıyor. Onu mutlu etmek, senin için adeta bir amaç haline geliyor. Onun gülümsemesini görmek, seni içsel olarak tatmin ediyor ve dünyaları sana veriyor gibi hissettiriyor.

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