Ona Karşı Hissettiğin Duygu Ne?

Bu paradoksal duygu, içinde bir savaş alanı gibi. Ona karşı hala derin bir sevgi besliyorsun, bu his senin için belki de hiç solmadı. Her an, her düşünce, onunla geçirdiğin zamanların sıcaklığı ve anlamıyla dolu. Ancak, aynı zamanda mantığın da seni uyarıyor; geçmişte yaşadığınız problemler, anlaşmazlıklar ve kırılmalar var. Bu sevgi kırıntısı, senin için oldukça zorlu bir denge kuruyor. Hem ona karşı duyguların zamanla derinleşiyor, hem de onunla olan ilişkinin sağlıklı olmadığını biliyorsun. Kafa karışıklığı içinde, duyguların arasında gidip geliyorsun. Bir yanda, onunla geçirdiğin her anı yeniden yaşamak ve ona sarılmak istiyorsun; diğer yanda ise, geçmişte yaşadığınız zorlukları hatırlıyor ve geleceği düşündüğünde endişeleniyorsun. Belki de hissettiğin bu güçlü sevgi, her şeyi atlatabileceğinize dair bir inanç taşıyor içinde. Belki de geçmişte yaşadığınız problemleri, sevginin gücüyle aşabileceğinizi düşünüyorsun. Belki de bu yüzden, içindeki bu sevgi kırıntısını kaybetmekten korkuyorsun, çünkü bu sevgi, senin için bir umut ışığı gibi.