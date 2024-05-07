Ona Karşı Hissettiğin Duygu Ne?
Ona Karşı Hissettiğin Duygu Ne?
Sen ona karşı hangi duyguyu hissediyorsun?
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım onu en son ne zaman gördün?
4. Sence o senin için doğru kişi mi?
5. Tartışma yaşadığınızda nasıl çözüyorsunuz/çözüyordunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Peki tartışmaların sebebi neydi?
7. Sen duygularını kolayca gösterebilen biri misin?
8. Onu kaybetmekten korkuyor musun?
9. Sen daha önce hiç ilk adımı attın mı?
10. Son olarak sence sen ilişkilerde zor biri misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nefret
Özlem
Sevgi
Şefkat
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın