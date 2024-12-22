Sosyal Medyada Süren Öğretmenlik Tartışması: Az Çalışıp Çok mu Maaş Alıyorlar?

Eğer hayatınızda sizi olumlu bir yönde etkileyen öğretmeniniz varsa aslında bu listeye girmeyi asla hak etmediklerini fark edeceksiniz.

20-30 farklı öğrenciyle tüm bir günü geçirmek, onları hayata hazırlamak, sınavlarda başarılı olmalarını sağlamak, derslerinde başarılı olduklarından emin olmak, yeri geldiğinde bir aile üyesi gibi onlara destek olmak ve öğretmen olmadığımız için şu anda sayamadığımız onlarca sorumluluk...