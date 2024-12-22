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Sosyal Medyada Süren Öğretmenlik Tartışması: Az Çalışıp Çok mu Maaş Alıyorlar?

Sosyal Medyada Süren Öğretmenlik Tartışması: Az Çalışıp Çok mu Maaş Alıyorlar?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.12.2024 - 11:04

Az çalışıp çok para kazanmak muhtemelen Türkiye'de herkesin hayali. Peki gerçekten bu hayale ulaşabilen meslek grupları var mı? 'Türkiye Gençlik' isimli bir içerik kanalı, Türkiye'de az çalışıp çok para kazanan mesleklerin sıralandığı bir video yayınladı. Listede sırasıyla öğretmen, imam, milletvekili, influencer, pilot ve DJ yer aldı.

Öğretmenlerin listenin birinci sırasında yer alması ise tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Türkiye'de az çalışıp çok para kazanan bir meslek grubu var mı?

Türkiye'de az çalışıp çok para kazanan bir meslek grubu var mı?

Türkiye Gençlik isimli bir içerik kanalı, Türkiye'nin az çalışıp çok para kazanan mesleklerini sıraladı.

Dünyanın en kutsal meslekleri arasında yer alan öğretmenlik "az çalışıp çok kazanan meslekler" listesinde birinci sırada yer aldı.

Dünyanın en kutsal meslekleri arasında yer alan öğretmenlik "az çalışıp çok kazanan meslekler" listesinde birinci sırada yer aldı.

'Yazın 2 ay tatilleri var. Kışın sömestr tatilleri var. Kızacaklar bana ama öğretmenlik var mı?'

'Senede 3.5 ay tatil yapıyorlar değil mi?'

Listenin devamında ise milletvekili, pilot, imam, influencer ve dj yer alıyor.

Listenin devamında ise milletvekili, pilot, imam, influencer ve dj yer alıyor.

Peki bu listede öğretmenlerin yer alması, hatta birinci sıraya yerleşmesi ne kadar doğru?

Peki bu listede öğretmenlerin yer alması, hatta birinci sıraya yerleşmesi ne kadar doğru?

Eğer hayatınızda sizi olumlu bir yönde etkileyen öğretmeniniz varsa aslında bu listeye girmeyi asla hak etmediklerini fark edeceksiniz. 

20-30 farklı öğrenciyle tüm bir günü geçirmek, onları hayata hazırlamak, sınavlarda başarılı olmalarını sağlamak, derslerinde başarılı olduklarından emin olmak, yeri geldiğinde bir aile üyesi gibi onlara destek olmak ve öğretmen olmadığımız için şu anda sayamadığımız onlarca sorumluluk...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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