Bir Kamu Mühendisinin Maaşı Üzerinden Çıkan Memurluk Tartışması
Bir Kamu Mühendisinin Maaşı Üzerinden Çıkan Memurluk Tartışması
Yıl sonunun yaklaşmasıyla 2025'te asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Özel sektörde ve kamuda maaş belirsizliği devam ederken sosyal medyada çalışanlar farklı fikirler sunuyor. Son olarak bir kamu mühendisi, Aralık ayı maaşını paylaştı. 53 bin TL'lik maaş başta siyasetçi Cem Toker olmak üzere pek çok insanın tepkisini çekti.
Kamu ve özel sektör karşılaştırması da beraberinde geldi.
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2025 asgari ücret belirleme toplantıları sürüyor.
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Asgari ücretin yeni tutarı merak konusu olmuşken sosyal medyada bir de özel sektör - kamu tartışması başladı.
"Aralık 2024 maaşım 53 bin TL. "
20 yıllık bir mühendisin 53 bin TL ücret alması, sosyal medyadaki tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimisi ücreti düşük bulurken kimisi de kamuda çalışmanın avantajlarına dikkat çekti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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