Bir Kamu Mühendisinin Maaşı Üzerinden Çıkan Memurluk Tartışması

Yıl sonunun yaklaşmasıyla 2025'te asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Özel sektörde ve kamuda maaş belirsizliği devam ederken sosyal medyada çalışanlar farklı fikirler sunuyor. Son olarak bir kamu mühendisi, Aralık ayı maaşını paylaştı. 53 bin TL'lik maaş başta siyasetçi Cem Toker olmak üzere pek çok insanın tepkisini çekti.

Kamu ve özel sektör karşılaştırması da beraberinde geldi.