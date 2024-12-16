Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kızlar Erkek, Erkekler Kız Beğenmiyor" Sözü Sosyal Medyada Karşılık Buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kızlar Erkek, Erkekler Kız Beğenmiyor" Sözü Sosyal Medyada Karşılık Buldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da Gençlerle Buluşma programına katıldı. Evliliklerin azalmasına dikkat çeken Erdoğan, “Gençler nedense evlenmiyor, boşanmalar artıyor...Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz.' dedi.
Erdoğan'ın bu sözleri, sosyal medyada gençlerin arasında da karşılık buldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da buluştuğu gençlerle evlilik üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.
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Erdoğan'ın sözleri, gençler arasında da karşılık buldu! 😂
Herkesin hayali farklı tabii.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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