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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kızlar Erkek, Erkekler Kız Beğenmiyor" Sözü Sosyal Medyada Karşılık Buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kızlar Erkek, Erkekler Kız Beğenmiyor" Sözü Sosyal Medyada Karşılık Buldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.12.2024 - 21:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da Gençlerle Buluşma programına katıldı. Evliliklerin azalmasına dikkat çeken Erdoğan, “Gençler nedense evlenmiyor, boşanmalar artıyor...Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz.' dedi. 

Erdoğan'ın bu sözleri, sosyal medyada gençlerin arasında da karşılık buldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da buluştuğu gençlerle evlilik üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da buluştuğu gençlerle evlilik üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

Boşanmaların artmasını eleştiren Erdoğan, “Gençler nedense evlenmiyor, boşanmalar artıyor. Erkekler kızlara karşı, kızlar erkeklere karşı evlilikte çok sıkıntılı. Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz. Bunu aşmamız lazım...Ben 25 yaşında evlendim. Ama şimdi bakıyoruz; 30, 35, 40... alıp başını gidiyor. Bir an önce evliliği yapmak lazım” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözleri, gençler arasında da karşılık buldu! 😂

Erdoğan'ın sözleri, gençler arasında da karşılık buldu! 😂
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Herkesin hayali farklı tabii.

Herkesin hayali farklı tabii.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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