Uzak Şehir'de Alya İçin Düşünülen Oyuncudan MasterChef'te İlk Ceketin Sahibine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Uzak Şehir'de Alya İçin Düşünülen Oyuncudan MasterChef'te İlk Ceketin Sahibine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
22 Aralık Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?" sorusunun cevabı merak edildi.
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2. MasterChef'te koca bir sezon geride kalmak üzere. İlk 6'ya kalan isimlerin belli olmasının ardından "Şef ceketlerini kimler giyecek?" sorusu bu hafta yanıt bulacak. Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda arasındaki kıyasıya mücadele bugün itibarıyla resmen başladı. Tüm yeteneklerini konuşturan yarışmacılar ilk ceketi almak için büyük mücadele verdiler. MasterChef'te ilk ceketi kim kazandı? Gelin birlikte bakalım!
3. Şakir Paşa Yalısı ikinci bölümüyle ekranlara geldi. NOW TV dizisi ilk bölümünün ardından gelecek vadettiğini herkese göstermişti. Hafta boyunca konuşulan dizi, ikinci bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Cevat ve Aniesi arasındaki her ne kadar bozulmaya başlasa da bölümün başlarındaki yatak sahnesi ortalığı alev alev yakmaya yetti de arttı bile! Aralarındaki uyum ve çekimi gözardı etmek mümkün bile değil. İzleyici adeta coştu!
4. Habertürk ekranlarında spikerlik yapan Ela Rümeysa Cebeci, sesi, güzelliği ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Daha önce radyo programcılığı yapan ünlü spiker, Habertürk ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ancak bu kez kendisini gündeme getiren konu mesleğiyle ilgili değil. Kendisini taciz eden adamın kanalın önünde beklemesini ifşalayan Cebeci, "Devlet beni nasıl koruyacak?" diye sordu.
5. Kanal D ekranlarında başlayan Uzak Şehir, ikinci bölümünde yakaladığı başarıyla sezonun 10 reytingi aşan ikinci dizisi oldu. Uzun zaman önce başlayan aşiret dizilerine olan ilginin devam ettiğini gösteren Uzak Şehir, kısa sürede çok büyük bir izleyiciyi ekrana bağlamayı başardı. Özellikle Alya ve Cihan arasındaki karmaşık ilişki sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Ancak bu kez onların ilişkisini değil, Alya karakterini konuşacağız! Çünkü meğer Alya Sinem Ünsal değil; bambaşka bir oyuncu olacakmış.
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6. Türk televizyonunun unutulmaz karakterlerinden "Çaycı Hüseyin" ile tanınan sinema ve tiyatro sanatçısı Alpaslan Özmol, Eskişehir’i ziyaret ederek dikkatleri üzerine çekti. Çocuklar Duymasın dizisindeki ikonik Çaycı Hüseyin rolüyle hafızalara kazınan Özmol, son dönemde sosyal medyada “öldü” şeklinde yalan haberlerle gündeme gelmişti. Ancak bu haberlerin kaynağı hala belirsiz.
7. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
8. tv100’de Ersin Düzen ile Futbolun 100’ü programına konuk olan başkan adayı Serdar Adalı, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden biri olan sunucu Esra Erol ile yöneticilik konusunda görüştüğünü ifade etti. Adalı, Erol'un yoğunluğuna dikkat çekerek yöneticilik iznini alamadığını dile getirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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