Çağla'mız Artık Yalnız Değil: Bahar Dizisi Kadrosuna Demet Evgar'ın Eski Efsane Partneri Katılıyor!
Çağla'mız Artık Yalnız Değil: Bahar Dizisi Kadrosuna Demet Evgar'ın Eski Efsane Partneri Katılıyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Bahar, senarist değişikliğiyle birlikte son bölümüyle tüm dikkatleri üstüne çekmişti. Hikayede Bahar'ı kusursuz bir biçimde izlemiştik fakat artık onun da eksik yanları olduğunu ve biricik arkadaşı Çağla'yı yalnız bıraktığını görmüştük. Dizide Çağla'nın bu zamana kadar bir partneri olmamış ve bu konu da epey canımızı sıkmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Demet Evgar'ın eski efsane partneri geliyor. Ancak bu kez Çağla için!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TV ekranlarına mutluluk getiren Bahar, senarist değişikliğiyle hikayesine bambaşka bir renk katarak yoluna devam ediyor.
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Dizinin son bölümünde Çağla'nın kendisini ne kadar yalnız hissettiğini izlemiştik. Çünkü hayatını etkileyecek önemli bir durumu en yakın arkadaşıyla paylaşmak isteyip onun bencilliğiyle yüzleşmişti.
Sonra da hepimiz Çağla gibi hissetmiştik. Çünkü o her zaman Bahar'ın yanındaydı, hep ona destek oluyordu ama bir kez ihtiyacı olduğunda yapayalnız kaldı.
Tüm bunları bir kenara bırakırsak, Çağla'nın iki sezondur partnerinin olmadığı gerçeğini de bir kez daha tartışalım derim! Böylesine güzel ve özel kadına neden şu ana kadar bir partner yazılmadı?
Herkes aşık oldu, herkes sevdi, sevildi, aldatıldı, pişman oldu ama Çağla bir başına kaldı. Ama üzülmeyin, bu şu ana kadardı!
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Çünkü Birsen Altuntaş'ın haberine göre biricik Çağla'mız artık yalnız değil! Hayatına psikiyatr olarak biri girecek ve aralarında bir yakınlaşma olacak.
Ve bakın bu yakışıklı da kim? Aaa Emre Karayel'miş!
Karayel de bu haberden büyük mutluluk duymuş olacak ki hemen eski partneriyle bir fotoğrafını paylaşarak sevincini gösterdi.
Demet Evgar ve Emre Karayel'i Bir Erkek Bir Kadın'dan sonra yeniden bir arada izlemek kesinlikle efsane olacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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