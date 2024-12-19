Çağla'mız Artık Yalnız Değil: Bahar Dizisi Kadrosuna Demet Evgar'ın Eski Efsane Partneri Katılıyor!

Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Bahar, senarist değişikliğiyle birlikte son bölümüyle tüm dikkatleri üstüne çekmişti. Hikayede Bahar'ı kusursuz bir biçimde izlemiştik fakat artık onun da eksik yanları olduğunu ve biricik arkadaşı Çağla'yı yalnız bıraktığını görmüştük. Dizide Çağla'nın bu zamana kadar bir partneri olmamış ve bu konu da epey canımızı sıkmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Demet Evgar'ın eski efsane partneri geliyor. Ancak bu kez Çağla için!

Kaynak: Birsen Altuntaş