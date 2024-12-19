Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri'nin Final Yapacağı İddialarına Yanıt Verdi!
Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri'nin Final Yapacağı İddialarına Yanıt Verdi!
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, 2. sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. 2. sezonda olmasına rağmen reytingleri silip süpürmeye devam eden dizi her hafta başarısını katlasa da kulislerde İnci Taneleri'nin final yapacağı konuşuluyordu. 2. Sayfa'ya konuşan dizinin Dilber'i Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri'nin final yapıp yapmayacağı hakkında konuştu. İşte o anlar...
KAYNAK: 2. Sayfa
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Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, 2 sezondur ekran yolculuğuna devam ediyor.
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Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka gibi isimlerin rol aldığı dizi 2 sezondur yayında olmasına rağmen reyting başarısını tam gaz sürdürüyor.
Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin fenomen haline gelmesiyle ilgisini asla kaybetmeyen dizi enfes bir ivmeyle devam etse de kulislerde İnci Taneleri'nin sezon sonunda final yapacağı söylentileri vardı.
2. Sayfa kameralarına konuşan Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri'nin final yapacağı iddialarına "Final yapacağını sanmıyorum, devam edecek" yanıtı verdi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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