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Nagihan Karadere'den Survivor 2024 Kadrosuna "Cennet Mahallesi" Benzetmesi

Nagihan Karadere'den Survivor 2024 Kadrosuna "Cennet Mahallesi" Benzetmesi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.12.2024 - 13:31

Survivor 2025 kadrosu sonunda açıklansa da izleyiciler, kaosun had safhalara ulaştığı Survivor 2024'ün enfes kadrosunu arıyor. Neredeyse her bölümün olaylarla geçtiği ve Acun Ilıcalı'nın bile çileden çıktığı 2024 sezonu hala hafızalarımızın bir köşesinde. Yayınlanmasına az bir zaman kala Survivor goygoyları dönmeye başlarken bir seyircinin Survivor 2024 özeti viral oldu. O paylaşıma Nagihan Karadere de sessiz kalmadı.

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Merakla beklenen Survivor 2025 tanıtımı sonunda geldi. Takımlarda kimlerin yer alacağı duyurulurken bazıları bu kadro karşısında hayal kırıklığına uğradı.

Merakla beklenen Survivor 2025 tanıtımı sonunda geldi. Takımlarda kimlerin yer alacağı duyurulurken bazıları bu kadro karşısında hayal kırıklığına uğradı.

Özellikle aksiyon ve kavganın asla hız kesmediği Survivor 2024'ün üzerine bu kadroyu daha soft bulan seyirciler sosyal medyadan paylaşımlarda bulunurken bunlardan birine olayların kadını Nagihan'dan güldüren bir yanıt geldi.

Özellikle aksiyon ve kavganın asla hız kesmediği Survivor 2024'ün üzerine bu kadroyu daha soft bulan seyirciler sosyal medyadan paylaşımlarda bulunurken bunlardan birine olayların kadını Nagihan'dan güldüren bir yanıt geldi.

Hatırlarsanız Nagihan, geçtiğimiz sezonun en kavga çıkaran isimlerinden biriydi. Öyle ki Acun Ilıcalı'yı bile çileden çıkarmıştı.

Hatırlarsanız Nagihan, geçtiğimiz sezonun en kavga çıkaran isimlerinden biriydi. Öyle ki Acun Ilıcalı'yı bile çileden çıkarmıştı.

Survivor 2024'ün aşırı kriminal bir sezon olduğunu belirten kullanıcının paylaşımını yayınlayan Nagihan, Survivor 2024 ekibine "Cennet Mahallesi" benzetmesi yaptı.

Survivor 2024'ün aşırı kriminal bir sezon olduğunu belirten kullanıcının paylaşımını yayınlayan Nagihan, Survivor 2024 ekibine "Cennet Mahallesi" benzetmesi yaptı.
twitter.com

Bakalım Survivor 2025'te neler olacak? All Star ve Gönüllüler arasında ne gibi kaoslar yaşanabilir?

Bakalım Survivor 2025'te neler olacak? All Star ve Gönüllüler arasında ne gibi kaoslar yaşanabilir?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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