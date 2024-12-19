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Fenomen Set Çalışanı Yener Yalçın'dan Hadise'nin Oyunculuğuna Eleştiri

Fenomen Set Çalışanı Yener Yalçın'dan Hadise'nin Oyunculuğuna Eleştiri

Hadise
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.12.2024 - 11:47

Esas Oğlan dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçen Hadise'nin oyunculuğu hala tartışılıyor. Bazıları ilk deneyimine göre son derece iyi yorumlar yaparken bazıları eleştirilerde bulundu. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın da bu konuda yorum yapmaktan çekinmedi. Yalçın, Hadise'nin oyunculuğunu kötü bulurken rol arkadaşı Seda Bakan'ın da kötü etkilendiğini açıkladı.

KAYNAK: Yener Yalçın/ TikTok

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Esas Oğlan dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçen Hadise, özellikle rol aldığı cesur sahnelerle alkışı toplamıştı.

Esas Oğlan dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçen Hadise, özellikle rol aldığı cesur sahnelerle alkışı toplamıştı.

Dizide Seda Bakan'la rol alan Hadise'nin ilk oyunculuğuna gelen yorumların çoğu olumlu olurken eleştirenler de olmuştu.

Dizide Seda Bakan'la rol alan Hadise'nin ilk oyunculuğuna gelen yorumların çoğu olumlu olurken eleştirenler de olmuştu.

Bu eleştirilerden biri de set çalışanı Yener Yalçın'dan geldi.

Bu eleştirilerden biri de set çalışanı Yener Yalçın'dan geldi.

Hadise'nin oyunculuğunu kötü bulduğunu açıklayan Yalçın, ayrıca rol arkadaşı Seda Bakan'ı da kötü etkilediğini ve onun oyunculuğunu da kötü bulduğunu belirtti.

Hadise'nin oyunculuğunu kötü bulduğunu açıklayan Yalçın, ayrıca rol arkadaşı Seda Bakan'ı da kötü etkilediğini ve onun oyunculuğunu da kötü bulduğunu belirtti.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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